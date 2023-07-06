Стало известно о состоянии президента Португалии после обморока Президента Португалии выписали из больницы после обморока

Фото: Pedro Fiuza/XinHua/Global Look Pres

Марселу Ребелу де Соуза

Президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузу выписали из больницы после того, как он потерял сознание в университете в Кошта-де-Капарика, сообщает агентство EFE. Португальский лидер признался, что прекрасно себя чувствует.

Я чувствую себя хорошо, — сказал ди Соуза.

По его словам, причиной обморока могло послужить падение давления. Он подчеркнул, что в больнице ему пришлось дважды сдать анализы. После того как португальскому лидеру полегчало, его выписали из медучреждения.

О том, что ди Соуза был доставлен в больницу после обморока во время выступления в университете в Кошта-де-Капарика к югу от Лиссабона, стало известно накануне вечером. 74-летнего португальского лидера госпитализировали «в качестве меры предосторожности».

Ранее турецкая штангистка Баяв Пелинсу потеряла сознание во время выступления на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Видео с инцидентом на соревнованиях появилось в социальных сетях. Подбежавшие к упавшей в обморок спортсменке мужчины сразу же подняли ей ноги, а через несколько секунд подоспели медики. Затем девушку погрузили на медицинскую каталку и под аплодисменты зрителей вывезли со сцены. 21-летняя тяжелоатлетка выступала в весовой категории до 49 кг.