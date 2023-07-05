Президент Португалии упал в обморок Президент Португалии упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок во время посещения университета в Кошта-де-Капарика к югу от Лиссабона, сообщило новостное агентство EFE со ссылкой на источники из офиса главы государства. 74-летний лидер страны был доставлен в больницу «в качестве меры предосторожности».

Де Соуза возглавляет Португалию с 2016 года. У него ранее также возникали проблемы со здоровьем. В 2018 году он упал в обморок во время визита в Брагу.

В 2017 и 2021 годах президенту вырезали несколько грыж. В октябре 2019-го в процессе катетеризации ему удалили крупные коронарные закупорки.

В апреле турецкая штангистка Баяв Пелинсу потеряла сознание во время выступления на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Видео с инцидентом на соревнованиях появилось в социальных сетях.

Подбежавшие к упавшей в обморок спортсменке мужчины сразу же подняли ей ноги, а через несколько секунд подоспели медики. Затем девушку погрузили на медицинскую каталку и под аплодисменты зрителей вывезли со сцены.

21-летняя тяжелоатлетка выступала в весовой категории до 49 кг.