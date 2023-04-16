Падение штангистки в обморок на чемпионате Европы в Ереване попало на видео Турецкая штангистка упала в обморок после подхода на чемпионате Европы в Ереване

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкая штангистка Баяв Пелинсу потеряла сознание во время своего выхода на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Видео с инцидентом на соревнованиях появилось в социальных сетях. Подбежавшие к упавшей в обморок спортсменке мужчины сразу же подняли ей ноги, а через несколько секунд подоспели медики. После девушку погрузили на медицинскую каталку и под аплодисменты зрителей вывезли со сцены.

21-летняя тяжелоатлетка выступала в весовой категории до 49 кг.

Соревнования по тяжелой атлетике в Ереване стартовали 15 апреля и продлятся до 23 апреля. Среди участников — представители 40 стран.

Ранее соревнования покинула группа спортсменов из Азербайджана после того, как представитель принимающей страны сжег их национальный флаг. В МИД Азербайджана обратили внимание, что хоть человек, совершивший сожжение флага, был задержан, вскоре он был выпущен из отдела полиции под аплодисменты местных жителей.

Депутат парламента Армении Овик Агазарян извинился за инцидент и написал в соцсетях, что ему стыдно за то, что не смог искоренить в некоторых представителях своего народа такие варварские обычаи.