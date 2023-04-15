Депутат из Армении заявил, что ему стыдно за сожжение флага Азербайджана Депутат из Армении Агазарян заявил, что ему стыдно за сожжение флага Азербайджана

Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат парламента Армении Овик Агазарян извинился за инцидент с сожжением флага Азербайджана на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) он признался, что ему стыдно за то, что не смог искоренить в некоторых представителях своего народа такие варварские обычаи.

Приношу извинения всему международному цивилизованному сообществу за то, что как гражданин и депутат не сделал все возможное, чтобы полностью искоренить в своем народе проявления диких и варварских племен. Мне стыдно, — написал Агазарян.

После сожжения флага 15 апреля азербайджанские спортсмены в знак протеста покинули Ереван, где должны были продолжить участие в международных соревнованиях.

Следом аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна потребовал от руководства Общественного телевидения уволить руководителя стилистической студии, дизайнера Арама Николяна, который устроил поджог флага.

Генпрокуратура Азербайджана тем временем возбудила уголовное дело о разжигании национальной ненависти с использованием силы и должностного положения. Также ведется разбирательство по статье об оскорблении государственного флага Азербайджанской Республики.

В МИД Азербайджана также осудили поджог флага в Ереване. В дипведомстве заявили, что спортивные организации, включая Международную федерацию тяжелой атлетики и Международный олимпийский комитет, должны осудить Ереван за подобное поведение.