Азербайджан покинул турнир в Ереване после сожжения флага страны

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Азербайджанские спортсмены покинули чемпионат Европы по легкой атлетике, проходящий в Ереване, из-за инцидента с сожжением флага страны, об этом говорится в совместном заявлении Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана, опубликованном на странице Минспорта в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Представители ведомств подчеркнули, что в столице Армении царит атмосфера ненависти, и Баку не может закрывать на это глаза.

14 апреля 2023 года флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване. Совершение такого варварского поступка <...> является ярким примером национальной ненависти, расизма, ксенофобии. <...> С учетом всего этого было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение, — говорится в заявлении.

По мнению азербайджанских ведомств, этот случай показал, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования. Они призвали международные спортивные организации решительно осудить этот инцидент, а также предложили Европейской федерации тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

МИД Азербайджана также осудил поджог флага в Ереване. В ведомстве отметили, что поджигателя задержали, однако его освобождение жители Еревана встретили бурными овациями. Международные спортивные организации, включая Международную федерацию тяжелой атлетики и Международный олимпийский комитет, должны также осудить Ереван за подобное поведение, считают в МИД Азербайджана.

Накануне сообщалось, что на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване неизвестный демонстративно сжег флаг Азербайджана. Мужчину задержали, а позднее отпустили.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде призвал Армению вернуться к переговорному процессу по мирному соглашению и прекратить торпедировать мирный процесс. Дипломат отметил, что азербайджанская сторона не приемлет обвинения со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что Азербайджан совершил провокацию на границе 11 апреля, которая привела к гибели военных с обеих сторон.