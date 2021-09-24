Позолотить «Купол»: Израиль вышел из доверия американцев

Тема помощи Израилю расколола американский истеблишмент. После ожесточённого сопротивления со стороны демократов-прогрессистов проект дополнительного финансирования израильских средств ПРО «Железный купол» получил одобрение в палате представителей, но прецедент с появлением столь влиятельной оппозиции тому, чтобы Вашингтон исполнял традиционные союзнические обязательства, напугал еврейское государство. Израильтяне опасаются, что их дружбе с американской стороной может настать конец.

Проект выделения Израилю дополнительного миллиарда долларов на пополнение боезапасов «Железного купола» прошёл через палату представителей конгресса, но только со второй попытки. Инициативу, которая стала ответом на официальный запрос ближневосточного союзника после его масштабного противостояния с палестинскими группировками в мае этого года, пришлось вывести в отдельный документ, чтобы только протолкнуть через конгрессменов. Ещё несколько дней назад вопрос о предоставлении помощи еврейскому государству был включён в общий проект о дополнительных бюджетных ассигнованиях за считанные часы до голосования.

Израиль, военные арсеналы которого заметно уменьшились после весеннего обострения с палестинцами, развернувшегося на почве споров из-за иерусалимского квартала Шейх-Джаррах и Храмовой горы, поблагодарил американских конгрессменов.

Спасибо членам палаты представителей как от Демократической, так и от Республиканской партий, за огромную поддержку Израиля и приверженность его безопасности, — заявил премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

В то же время глава правительства подчеркнул, что «тот, кто пытается бросить вызов этой безопасности, получил убедительный ответ».

Демократы против апартеида

Вызов традиционным союзническим связям попытались бросить представители так называемого прогрессистского крыла Демократической партии США. Группа радикально настроенных конгрессменов попросту отказалась голосовать за предоставление дополнительной суммы израильтянам для восстановления ресурсов «Железного купола», пока эта инициатива является частью общего проекта бюджета.

Israel Defense Forces/wikimedia.org

Я не буду поддерживать усилия по разрешению военных преступлений, нарушений в сфере прав человека и насилия, — заявила конгрессвумен от Демократической партии Рашида Тлаиб. — Мы не можем рассуждать исключительно о том, что израильтянам нужна безопасность, в то время когда палестинцы живут в условиях жестокой системы апартеида и умирают от того, что [правозащитная организация] Human Rights Watch квалифицировала как военные преступления.

Отдельный акцент прогрессисты делали на том, что функционирование системы ПРО Израиля приводит к жертвам среди мирного населения Газы. Однако их оппоненты внутри Демократической партии, заново представляя инициативу о помощи еврейскому государству, апеллировали к тому, что «Железный купол» — исключительно защитная система, которая помогает Армии обороны (ЦАХАЛ) предотвращать удары по гражданским объектам, нередко происходящим из-за отсутствия у фракций палестинского сопротивления точного оружия.

Чувствительность вопроса

Сам факт блокировки был интерпретирован израильским общественным мнением как крайне тревожный признак. Последний инцидент такого рода произошёл семь лет назад, когда проходила военная операция ЦАХАЛ «Нерушимая скала» в секторе Газа. Для того чтобы обуздать наступательные действия израильтян, администрация бывшего главы Белого дома Барака Обамы пошла на приостановку срочных поставок ракет Hellfire своему ближневосточному союзнику. Декларативно это было сделано в целях проверки на фоне обострения вокруг Палестины. Аналитики обращают внимание на то, что итогом стало решение израильской стороны модифицировать свои ракеты Spike. Контакты, тем не менее, оказались серьёзно испорчены.

То, насколько чувствительно еврейское государство отнеслось к проблеме, продемонстрировал факт телефонного разговора, который состоялся между министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом и лидером большинства в палате представителей Стени Хойером почти сразу после того, как прогрессисты торпедировали первую финансовую инициативу в палате представителей. Несмотря на то,что израильская сторона чувствует острую необходимость в пополнении боезапасов после майского противостояния, она не показала своего беспокойства: в заявлении Лапида по итогам разговора с Хойером говорится, что пауза в верификации помощи является ничем иным, как технической задержкой.

Яир Лапид yairlapid/instagram.com

Осчастливленные враги

Израильский аналитик и журналист Дмитрий Дубнов замечает , что в тактическом плане первоначальная задержка помощи «Железному куполу», — «вещь досадная, но терпимая».

В стратегическом всё это для нас [израильтян] очень плохо, — отметил он. — Это может быть только началом весьма болезненного для нас процесса.

По словам Дубова, от безоговорочной двухпартийной поддержки Израиля в Вашингтоне ситуация сдвинулась в сторону дружбы на фоне критики. В один прекрасный момент, отмечает журналист, «неизбежно возникнет вопрос — а друзья ли мы?».