https://static.news.ru/photo/0c74435c-326c-11ea-8f7a-fa163e074e61_660.jpg Маджид Тахт-Раванчи Фото: Arnulf Stoffel/dpa/GlobalLookPress

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил о том, что ИРИ больше не будет мстить за убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Об этом сообщил ТАСС.

Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, мы также не будем предпринимать таких действий, — привели слова постпреда при ООН в ТАСС.

Он добавил, что в случае агрессии со стороны США Иран вновь ответит. Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что республика действовала в рамках статьи 51 Устава ООН, выполняя своё право на самооборону.

Как писал NEWS.ru ранее, имам шиитов в Ираке Моктада ас-Садр считает, что кризис между странами можно считать «завершённым». Он призвал все шиитские группировки Ирака проявлять сдержанность и содействовать выводу американских войск мирным путём.