Посол России в Кабуле назвал принципы работы с «Талибаном» Посол России в Кабуле Жирнов: Россия работает с талибами там, где это отвечает ее интересам

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Россия работает с «Талибаном» (признан в России террористическим, деятельность запрещена) по тем направлениям, которые отвечают ее интересам, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. По его словам, талибы — это «реальность, от которой не уйти», поэтому Москва налаживает контакт с ними и сотрудничает там, где это требуется для решения разных задач.

Талибы, как бы к ним ни относились, это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач, — пояснил Жирнов.

Глава дипломатической миссии напомнил, что в настоящее время и, предположительно, до 17 августа в Москве будут проходить переговоры между направленной правительством талибов делегации Минпромторга Афганистана и российскими партнерами. Ранее сообщалось, что темой встречи станут поставки нефти, зерна, подсолнечного масла.

Накануне делегация в составе министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддина Азизи, а также юристов и экономистов приземлилась в Домодедово. Предполагается, что после визита в Москву они посетят Казань, где обсудят развитие межрегиональных связей, о чем ранее днем сообщил посол России в Афганистане.