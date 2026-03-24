24 марта 2026 в 11:16

Политолог раскрыл, как Иран может нанести урон Европе

Политолог Ташиян: хуситы могут вступить в конфликт в Иране и ударить по Европе

Хуситы
Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла» — хуситы могут вмешаться в иранский конфликт и нанести удар по Европе, заявил Lenta.ru политолог Егия Ташиян. Сбой в европейской экономике, в свою очередь, негативно отразится на США, отметил эксперт.

Хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит порядка 12% в мировой торговле. Его закрытие ударит по европейским союзникам США. Хотя Штаты менее зависимы от этого маршрута в плане импорта, они все равно почувствуют это влияние из-за сбоя в европейской экономике. Страны Европы могут оказать давление на Вашингтон, чтобы заставить Трампа положить конец войне против Ирана, — высказался Ташиян.

Политолог отметил, что, хотя хуситы не обладают значительными военно-морскими силами, их ракеты и беспилотники способны парализовать судоходство в Красном море. Они могут захватывать суда, наносить по ним удары или частично нарушать движение грузов через пролив.

Ранее сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Помимо йеменских хуситов, речь идет о ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

