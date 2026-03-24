24 марта 2026 в 12:52

Росавиация временно закрыла один из аэропортов

Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Калуги введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в Пулково задержали более 80 рейсов и отменили еще 62 на фоне одной из самых масштабных атак украинских беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. На запасные аэродромы вынуждены были уйти почти 50 бортов. Некоторые пассажиры в ожидании своих рейсов спали на полу.

В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области возникли сложности с выполнением рейсов из Калининграда и обратно. В Росавиации добавили, что в аэропорту Храброво возможны изменения в расписании полетов.

До этого стало известно, что в международном аэропорту Краснодара задержали вылеты и прилеты 10 рейсов. На вылет перенесены пять рейсов: три — в Петербург, а также по одному — в Москву и Казань. Время ожидания составляет около семи часов. Отмечается, что Росавиация не вводила ограничений на работу воздушной гавани, а изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолетов.

Россия
Калуга
Росавиация
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Что известно о месте исчезновения пропавших на Волге школьников
Мужчина нарвался на жесткое наказание после наглой выходки в метро Москвы
В российском регионе задержали устроивших диверсию мужчину и подростка
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
