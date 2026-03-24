Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 09:04

В Финляндии предрекли Европе судьбу стран третьего мира

Политик Мема указал на двойные стандарты ЕС после отказа от российской нефти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Европа демонстрирует двойные стандарты, когда отказывается от российской нефти из-за якобы нарушения Россией международного права, но при этом закупается американскими энергоресурсами, хотя США развязали войну в Иране, обратил внимание член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, при такой политике страны Европы ждет судьба государств третьего мира.

Мы прекратили закупать ее (нефть. — NEWS.ru) у России, заявив, что она не уважает международное право, а теперь покупаем ее по более высокой цене у США, которые начали полномасштабную агрессивную войну против Ирана. <…> Это так называемые двойные стандарты Запада, — написал Мема.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не отправят на Украину ни одного своего солдата, в то время как Европа все сильнее втягивается в конфликт — без причин и выгоды. Политик добавил, что Европа продолжает придерживаться антироссийской риторики, хотя Москва хотела возобновить диалог, предлагая стабилизировать рынки с помощью дешевых энергоресурсов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европе пришлось отказаться от российского газа «за одну ночь». По ее словам, соответствующее решение далось «болезненно».

Европа
Финляндия
нефть
Россия
США
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.