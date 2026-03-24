В Финляндии предрекли Европе судьбу стран третьего мира Политик Мема указал на двойные стандарты ЕС после отказа от российской нефти

Европа демонстрирует двойные стандарты, когда отказывается от российской нефти из-за якобы нарушения Россией международного права, но при этом закупается американскими энергоресурсами, хотя США развязали войну в Иране, обратил внимание член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его мнению, при такой политике страны Европы ждет судьба государств третьего мира.

Мы прекратили закупать ее (нефть. — NEWS.ru) у России, заявив, что она не уважает международное право, а теперь покупаем ее по более высокой цене у США, которые начали полномасштабную агрессивную войну против Ирана. <…> Это так называемые двойные стандарты Запада, — написал Мема.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не отправят на Украину ни одного своего солдата, в то время как Европа все сильнее втягивается в конфликт — без причин и выгоды. Политик добавил, что Европа продолжает придерживаться антироссийской риторики, хотя Москва хотела возобновить диалог, предлагая стабилизировать рынки с помощью дешевых энергоресурсов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европе пришлось отказаться от российского газа «за одну ночь». По ее словам, соответствующее решение далось «болезненно».