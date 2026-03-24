24 марта 2026 в 10:17

Навредивший младенцу акушер-гинеколог предстанет перед судом

Младенец стал инвалидом из-за ошибки акушера-гинеколога из калужской больницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, чьи действия привели к инвалидности новорожденного, сообщает региональное управление СК. Медик обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел, когда в медицинское учреждение поступила женщина на позднем сроке беременности. По версии следователей, врач проявила преступную небрежность и проигнорировала медицинские показатели к немедленному проведению кесарева сечения, что могло бы предотвратить критические осложнения.

Дефект оказания медицинской помощи привел к наступлению тяжелой асфиксии при рождении и причинил тяжкий вред здоровью новорожденного, — уточнили в ведомстве.

На данный момент правоохранители собрали достаточную доказательную базу для передачи материалов в судебные инстанции. Бывшему врачу грозит ответственность по части 2 статьи 118 УК РФ, расследование по которой инициировано после официального обращения потерпевшей стороны.

Ранее в ХМАО завершилось расследование уголовного дела о гибели новорожденного, в которой родственники винят медперсонал больницы. Трагедия произошла во время родов, которые, по мнению семьи, должны были проводиться путем кесарева сечения из-за имеющихся противопоказаний, но врачи настояли на естественных родах.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
