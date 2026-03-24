Навредивший младенцу акушер-гинеколог предстанет перед судом Младенец стал инвалидом из-за ошибки акушера-гинеколога из калужской больницы

В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, чьи действия привели к инвалидности новорожденного, сообщает региональное управление СК. Медик обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел, когда в медицинское учреждение поступила женщина на позднем сроке беременности. По версии следователей, врач проявила преступную небрежность и проигнорировала медицинские показатели к немедленному проведению кесарева сечения, что могло бы предотвратить критические осложнения.

Дефект оказания медицинской помощи привел к наступлению тяжелой асфиксии при рождении и причинил тяжкий вред здоровью новорожденного, — уточнили в ведомстве.

На данный момент правоохранители собрали достаточную доказательную базу для передачи материалов в судебные инстанции. Бывшему врачу грозит ответственность по части 2 статьи 118 УК РФ, расследование по которой инициировано после официального обращения потерпевшей стороны.

Ранее в ХМАО завершилось расследование уголовного дела о гибели новорожденного, в которой родственники винят медперсонал больницы. Трагедия произошла во время родов, которые, по мнению семьи, должны были проводиться путем кесарева сечения из-за имеющихся противопоказаний, но врачи настояли на естественных родах.