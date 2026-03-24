24 марта 2026 в 10:18

Посол РФ раскрыл, планируется ли вывоз россиян из Шри-Ланки

Посол РФ Джагарян: вывозные рейсы из Шри-Ланки не планируются

Вывозные рейсы из Шри-Ланки не планируются, заявил ТАСС посол РФ в Коломбо Леван Джагарян. При этом он отметил, что из-за эскалации на Ближнем Востоке были сбои в авиасообщении через страны Персидского залива.

Следует особо подчеркнуть, что вывозные рейсы из Шри-Ланки не осуществлялись и не будут осуществляться, — сказал Джагарян.

По его словам, первоначально в посольство обратились порядка 1350 российских туристов, столкнувшихся с проблемами вылета из-за ситуации вокруг Ирана. Часть из них путешествовала самостоятельно.

Дипломат также пояснил, что перебои в авиасообщении были вызваны конфликтом на Ближнем Востоке. Они затронули рейсы через ряд стран Персидского залива, на которые приходилось около 30% прибывающих в Коломбо бортов. При этом прямое авиасообщение с Россией, которое обеспечивают «Аэрофлот» и Red Wings, не прерывалось. Джагарян выразил удовлетворение тесным взаимодействием с представителями «Аэрофлота» в Коломбо.

Ранее глава Министерства транспорта России Андрей Никитин заявил, что регулярные рейсы на Ближний Восток возобновятся, когда там будет полностью безопасно. Он отметил, что Москва поддерживает активные контакты с авиавластями стран региона.

Экс-советник Пентагона назвал истинную причину войны США против Ирана
Ветеринары спасли исхудавшего до костей медвежонка-сироту
Пострадавшим при взрыве в Севастополе оперативно окажут помощь
Миронов предложил новые меры по контролю работы ЦБ России
Спецпредставитель Путина назвал новые «центры спокойствия» в мире
Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет начали штамповать в морском контейнере в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

