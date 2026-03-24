Посол РФ раскрыл, планируется ли вывоз россиян из Шри-Ланки Посол РФ Джагарян: вывозные рейсы из Шри-Ланки не планируются

Вывозные рейсы из Шри-Ланки не планируются, заявил ТАСС посол РФ в Коломбо Леван Джагарян. При этом он отметил, что из-за эскалации на Ближнем Востоке были сбои в авиасообщении через страны Персидского залива.

Следует особо подчеркнуть, что вывозные рейсы из Шри-Ланки не осуществлялись и не будут осуществляться, — сказал Джагарян.

По его словам, первоначально в посольство обратились порядка 1350 российских туристов, столкнувшихся с проблемами вылета из-за ситуации вокруг Ирана. Часть из них путешествовала самостоятельно.

Дипломат также пояснил, что перебои в авиасообщении были вызваны конфликтом на Ближнем Востоке. Они затронули рейсы через ряд стран Персидского залива, на которые приходилось около 30% прибывающих в Коломбо бортов. При этом прямое авиасообщение с Россией, которое обеспечивают «Аэрофлот» и Red Wings, не прерывалось. Джагарян выразил удовлетворение тесным взаимодействием с представителями «Аэрофлота» в Коломбо.

Ранее глава Министерства транспорта России Андрей Никитин заявил, что регулярные рейсы на Ближний Восток возобновятся, когда там будет полностью безопасно. Он отметил, что Москва поддерживает активные контакты с авиавластями стран региона.