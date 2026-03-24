Почему мы переплачиваем за лекарства и как этого избежать

Как часто пациент приходит в аптеку за привычным лекарством и слышит, что его нет в наличии? В такой ситуации, как правило, человек либо уходит ни с чем, либо начинает искать тот же бренд в других точках, тратит время и зачастую переплачивает. А ведь решение лежит на поверхности: у большинства препаратов есть аналоги и дженерики с тем же действующим веществом. Почему покупатели не пользуются предложением современной фармацевтики в полном объеме, попробуем разобраться.

Во многом это связано с тем, как выстроена сама логика назначения лечения. Врач, выписывая рецепт на бланке, как правило, указывает международное непатентованное название на латинице или конкретное наименование — не из коммерческих соображений, а исходя из требований Минздрава. Но зачастую озвучивается и торговое наименование, бренд лекарства, просто потому что пациенту так будет проще и понятнее. В итоге это превращается в установку: искать строго названный препарат и никакой другой. Между тем один и тот же действующий компонент может входить в состав лекарства под разными брендами. Отличие будет заключаться в цене и производителе. Без понимания этого механизма человек оказывается заложником одного названия.

Например, по запросу «амлодипин» от повышенного давления на маркетплейсе здоровья «Здравсити» можно найти 245 товаров с этим действующим веществом от разных производителей в диапазоне цен от 42 до 3480 рублей. Порошок с парацетамолом от симптомов простуды можно выбрать из 125 вариантов по стоимости от 180 рублей до тысячи.

Важно различать два ключевых понятия: аналоги и дженерики. Аналоги — это препараты с иным составом, но схожим терапевтическим эффектом: они могут по-разному воздействовать на организм, но применяются для решения одной и той же задачи. Дженерики — это фактически копии оригинального препарата с тем же действующим веществом. Они проходят проверку и должны соответствовать установленным стандартам качества, хотя могут отличаться вспомогательными компонентами и внешним видом. Такие препараты часто имеют меньшую стоимость, так как при производстве не нужно заново оплачивать многолетние исследования и разработку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тем не менее массовый покупатель не всегда готов разбираться в каталогах фармпрепаратов — сказывается нехватка знаний. Добавляется и психологический фактор — страх ошибиться в вопросе, связанном со здоровьем, а также привычка доверять знакомому названию. В офлайн-аптеках ситуация усугубляется тем, что фармацевты не всегда могут подробно объяснить доступные альтернативы, особенно если в аптеке образовалась очередь.

Цифровые сервисы делают выбор более прозрачным. Так, на платформе «Здравсити» предусмотрены инструменты, которые позволяют выйти за рамки одного бренда. Пользователь может ввести в поисковой строке действующее вещество и получить список всех препаратов, в которых оно содержится. Это сразу открывает доступ к разным ценовым категориям, формам выпуска и производителям, позволяя выбрать вариант, подходящий именно ему.

Поиск можно начать и с конкретного препарата. В этом случае достаточно открыть его карточку и перейти во вкладку «аналоги»: сервис предложит альтернативные лекарства, включая идентичные по действующему веществу и схожие по эффекту. Таким образом, даже если нужного бренда нет в наличии, пользователь не оказывается в тупике и может быстро принять решение.

Разница в цене между оригинальными препаратами и дженериками нередко оказывается существенной, что особенно чувствительно для кошелька, если лекарства требуются при длительном лечении или при терапии хронических заболеваний. Российский рынок лекарств уже давно предлагает широкий выбор, вопрос лишь в том, чтобы покупатель научился ориентироваться в таком ассортименте.

