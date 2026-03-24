Раскрыта неприятная правда о защите от слежки через умные устройства

Невозможно полностью обезопасить себя от слежки через умные устройства, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. Однако, по его словам, стоит выбирать гаджеты от проверенных производителей, чтобы снизить риски прослушки.

Как обезопасить себя [от слежки через умные гаджеты]? Никак. На самом деле, единственный способ — это покупать подобные устройства от тех компаний, которых вы считаете надежными, которые давно на рынке. Это не решение проблемы, просто снижение угрозы, потому что, вероятно, эти производители хоть как-то думают о безопасности гаджетов для своих клиентов. А так абсолютно никто не застрахован. И, честно говоря, в быту об этом думать на постоянной основе сложно. Допустим, есть дешевая камера или колонка — все вопросы безопасности здесь чуть больше приоткрыты, — предупредил Геллер.

Ранее в управлении по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили россиян о рисках слежки через умные колонки. При взломе эти устройства могут стать уязвимой точкой для злоумышленников. В ведомстве уточнили, что речь идет о бытовых приборах с постоянным доступом к микрофону и интернету.