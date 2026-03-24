Россияне охладели к кредитным картам

В феврале число выданных в России кредитных карт уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Общее количество в феврале 2026 составило 1,06 млн (в 2025 году — 1,14 млн).

При этом общий лимит по картам вырос на 9% до 114,78 млрд рублей. В январе этот показатель составлял 114,78 млрд рублей. При этом вредний лимит увеличился на 5 тыс. рублей до 108 тыс. рублей. В годовом отношении лимит стал меньше на 12 тыс. рублей.