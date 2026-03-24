24 марта 2026 в 10:08

Депутат заявил, что Зеленский сделал русский язык привилегией на Украине

Депутат Фомин: Зеленский говорит на русском, а украинцев за это преследуют

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Окружение президента Украины Владимира Зеленского говорит на русском, но простых жителей за это преследуют, заявил ТАСС депутат Херсонской областной думы Александр Фомин. Он предположил, что борьба киевских властей с русским языком может дойти до переписывания эпитафий на могилах и обратил внимание на то, что тем хуже ситуация на фронте, тем активнее в стране раскручивают языковую тему.

Вполне вероятно, что русский язык будет прерогативой общения богатых и власть имущих. Мы знаем, что тот же Зеленский или Ермак говорят на русском в неформальном общении. Конечно же, их никто не оштрафует. Что касается остальных, то платить и каяться за свое право на родной русский язык, — подчеркнул Фомин.

Ранее сообщалось, что в учебных заведениях Одессы у педагогов стали изымать и проверять личные телефоны для контроля за соблюдением языкового законодательства. Учителя, по информации источника, жаловались, что проверяющие осматривали их личные вещи и изучали переписки в родительских чатах.

До этого Зеленский случайно перешел на русский язык, выступая перед журналистами по теме Ближнего Востока. В речи он использовал русское слово «быстро», а потом его украинский аналог — «швыдко».

