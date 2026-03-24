Окружение президента Украины Владимира Зеленского говорит на русском, но простых жителей за это преследуют, заявил ТАСС депутат Херсонской областной думы Александр Фомин. Он предположил, что борьба киевских властей с русским языком может дойти до переписывания эпитафий на могилах и обратил внимание на то, что тем хуже ситуация на фронте, тем активнее в стране раскручивают языковую тему.
Вполне вероятно, что русский язык будет прерогативой общения богатых и власть имущих. Мы знаем, что тот же Зеленский или Ермак говорят на русском в неформальном общении. Конечно же, их никто не оштрафует. Что касается остальных, то платить и каяться за свое право на родной русский язык, — подчеркнул Фомин.
Ранее сообщалось, что в учебных заведениях Одессы у педагогов стали изымать и проверять личные телефоны для контроля за соблюдением языкового законодательства. Учителя, по информации источника, жаловались, что проверяющие осматривали их личные вещи и изучали переписки в родительских чатах.
До этого Зеленский случайно перешел на русский язык, выступая перед журналистами по теме Ближнего Востока. В речи он использовал русское слово «быстро», а потом его украинский аналог — «швыдко».