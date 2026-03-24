Россиянин чудом выжил под упавшим с крыши парапетом Часть парапета с крыши чуть не упала на прохожего в центре Барнаула

В центре Барнаула обрушился парапет с крыши исторического дома на улице Ленина, пишет Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, обломки чуть не упали на голову проходившего мимо горожанина.

В материале говорится, что дом, хоть и относится к культурному наследию города, находится в разрушающемся состоянии уже давно. Накануне, как пишет канал, еще один человек чудом избежал травм. Собственник одного из помещений уже подал жалобу в региональное СУ СК России.

Ранее жительница Томска погибла после схода снега с крыши жилого дома. Как передает пресс-служба СУ СК РФ по региону, инцидент произошел 23 марта. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого петербурженка получила травму из-за упавшей на нее ледяной глыбы в переулке Крылова. Из-за травм у 22-летней девушки следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что коммунальщики своевременно не очистили кровлю здания от снега.