Жительнице Подмосковья пришлось лечиться от бешенства после встречи с корги

Прогулка с дочерью обернулась для 36-летней жительницы Подмосковья Маргариты медицинскими проблемами из-за нападения соседского корги, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент случился возле подъезда в ЖК «Сколковский», когда спущенный с поводка пес набросился на пуделя, находившегося у женщины на передержке.

Защищая маленькую собаку, Маргарита получила глубокий укус в ногу через плотные штаны, в то время как владельцы корги, по ее словам, просто наблюдали за происходящим. После инцидента хозяйка агрессивного пса обещала прислать данные о прививках, но вскоре перестала выходить на связь. Пострадавшей пришлось обратиться в травмпункт и начать длительный курс вакцинации от бешенства, который накладывает строгие ограничения на образ жизни в течение полугода: никакого алкоголя, солнечных ванн и бань.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области обнаружили 53 очага бешенства с начала 2026 года. Основными носителями инфекции по-прежнему остаются лисы, но в последнее время увеличилось число заболевших и среди домашних животных.