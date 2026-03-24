Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 11:25

Жительнице Подмосковья пришлось лечиться от бешенства после встречи с корги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прогулка с дочерью обернулась для 36-летней жительницы Подмосковья Маргариты медицинскими проблемами из-за нападения соседского корги, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент случился возле подъезда в ЖК «Сколковский», когда спущенный с поводка пес набросился на пуделя, находившегося у женщины на передержке.

Защищая маленькую собаку, Маргарита получила глубокий укус в ногу через плотные штаны, в то время как владельцы корги, по ее словам, просто наблюдали за происходящим. После инцидента хозяйка агрессивного пса обещала прислать данные о прививках, но вскоре перестала выходить на связь. Пострадавшей пришлось обратиться в травмпункт и начать длительный курс вакцинации от бешенства, который накладывает строгие ограничения на образ жизни в течение полугода: никакого алкоголя, солнечных ванн и бань.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области обнаружили 53 очага бешенства с начала 2026 года. Основными носителями инфекции по-прежнему остаются лисы, но в последнее время увеличилось число заболевших и среди домашних животных.

Подмосковье
домашние животные
бешенство
нападения
собаки
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.