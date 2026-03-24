Что известно о рейде в кришнаитскую школу в Подмосковье Деятельность незаконной кришнаитской школы пресекли в Мытищах

Полиция пресекла работу нелегального образовательного учреждения кришнаитской направленности в Московской области, сообщает Telegram-канал «112». Установлено, что на территории Мытищ в незарегистрированной организации под названием «Мир к лучшему» велась незаконная деятельность.

По данным источника, руководство школы принуждало несовершеннолетних воспитанников к участию в религиозных обрядах. Детей заставляли молиться Кришне, совершать ритуальные действия, а также изучать тематическую литературу религиозного содержания.

В рамках внутренней политики школы всем ученикам выдавались придуманные духовные имена. Помимо этого, проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм в помещениях, где проводились занятия.

Ранее на Кубани арестовали мужчину, обвиняемого в создании секты, а также в изнасилованиях несовершеннолетних. По данным следствия, не позднее 2005 года мужчина создал и возглавил религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами.