Политолог назвал причины ударов беспилотников по Ирану Политолог Донцов: по Ирану могли ударить из-за его сотрудничества с Россией

Фото: ajw1970/flickr.com

Удары по Ирану с помощью беспилотников могли быть нанесены из-за его сотрудничества с Россией, рассказал «360» политолог Никита Донцов. По его словам, страну пытаются запугать, снизив ее промышленный потенциал. При этом эксперт уверен, что Тегеран готов к такому развитию событий, так как находится под санкциями уже 43 года и готовился к внешним угрозам. Также он видит причину атак на Иран в совместных проектах этой страны с Россией, которые способны ослабить Запад.

Все выглядит таким образом, что Иран страдает из-за сотрудничества с Россией <...> Есть ощущение, что Иран решили запугать, снизить его промышленный потенциал, чтобы он не мог помогать нам. Это выглядит достаточно странно, — считает Донцов.

Политолог уверен, что западный мир боится Ирана и хочет его максимально ослабить, не допустив сближения с Россией. Запуск совместных проектов Москвы и Тегерана, например, международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» (NS) приведет к тому, что Европа окажется на обочине евразийской цивилизации, считает эксперт. Из-за этого исчезнет необходимость в транзите грузов через Европу и ее порты, подчеркнул он. Именно поэтому Запад будет пытаться помешать планам Ирана и России, предпринимая для этого жесткие меры, убежден Донцов.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану, но комментировать ситуацию при этом не стал.

До этого в американских СМИ сообщили, что удар дронов по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был нанесен Израилем. Удар израильских беспилотников был осуществлен в попытках Израиля и США найти новые методы сдерживания амбициозного в военной и ядерной сфере Тегерана.