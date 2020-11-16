Пока Байден не у дел: у евреев растут территориальные аппетиты

Специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов выступил с критикой планов израильского руководства возвести в иерусалимском районе Гиват а-Матос 1257 единиц жилья. На возобновление работы над старой поселенческой инициативой накануне обратили внимание правозащитники. Вполне вероятно, что власти еврейского государства пытаются максимально эффективно использовать то время, которое остаётся до момента, когда избранный президент США вступит в должность.

Младенов указал на то, что строительство в этой части Иерусалима незаконно, согласно нормам международного права.

Реализация проекта создаст цепь поселений между Иерусалимом и Бейт-Лехемом на оккупированном Западном берегу, — пояснил дипломат. — Я призываю власти пересмотреть это решение. Это нанесёт ещё один удар по перспективам создания территориально целостного палестинского государства и урегулированию конфликта на основе принципа двух государств и границы 1967 года, когда Иерусалим — столица обоих государств.

В действительности тендер на создание 1257 единиц жилья в Гиват а-Матосе был презентован ещё несколько лет назад, но реализация проекта регулярно откладывалась из-за международного осуждения. О том, что тендер снова размещён израильским руководством, сообщила правозащитная организация «Шалом ахшав» («Мир — сейчас»), которая проводит мониторинг и анализ поселенческой активности.

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По оценкам правозащитников, строительство объектов в Гиват а-Матосе «резко осложнит перспективу урегулирования на основе принципа двух государств для двух народов», потому что исключит «возможность территориальной непрерывности в основном палестинском муниципальном узле между Восточным Иерусалимом и Вифлеемом, а также не даст палестинскому району Бейт-Сафафа соединиться с территорией будущего палестинского государства». Представители «Шалом ахшав» также обращают внимание на то, что последний день подачи предложений в рамках тендера приходится на 18 января 2021 года. Это всего за несколько дней до официальной смены президентской администрации в США, что указывает на политическую подоплёку подобных сроков. Впрочем, правозащитники уверены, что строительство можно отменить — в том случае, если в израильском руководстве хоть немного чувствуют ответственность за будущее.

В декабре 2016 года Совбез ООН принял резолюцию 2334, которая требует от израильского руководства остановить поселенческую деятельность на незаконно занятых палестинских территориях, однако власти еврейского государства тогда же заявили, что отказываются выполнять пункты этого документа. Уверенности израильскому руководству за последние годы добавило президентство Дональда Трампа, политику которого на Ближнем Востоке можно назвать однозначно произраильской.

Довольно иллюстративно то, что в ходе скорого визита в еврейское государство госсекретарь США Майк Помпео должен посетить такие конфликтные районы, как Голанские высоты и Западный берег реки Иордан. Сообщения об этих планах пока носят неофициальный характер: на просьбу журналистов прокомментировать эти слухи в пресс-службе Госдепа накануне заявили, что не будут ни подтверждать, ни опровергать сообщения. Как обращают внимание американские СМИ, если это правда, то Помпео может стать первым главой Госдепартамента, который посетил спорные области.

Настораживает то, что израильское руководство пытается активно воспользоваться временным интервалом между двумя президентскими администрациями. Такая тактика обещает новые экспансионистские шаги по целому ряду проблемных направлений.