Почему Эрдоган готов простить саудовского кронпринца

Власти Турции ожидают в ближайшее время конкретных подвижек в процессе дипломатического сближения с Саудовской Аравией. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Многие аналитики сочли серьёзным признаком «оттепели» то, что турецкая генеральная прокуратура накануне выразила готовность передать дело об убийстве оппозиционного саудовского обозревателя Джамаля Хашогги в соответствующие инстанции королевства. Именно это расследование с 2018 года давало президенту Реджепу Тайипу Эрдогану мощный инструмент давления на кронпринца Мухаммеда бин Салмана, которого считают главным заказчиком устранения журналиста и аналитика.

Вопрос о сближении с Эр-Риядом Чавушоглу задали в прямом эфире.

У нас не было негативного отношения к Саудовской Аравии с точки зрения нормализации отношений ни в коммерческом, ни в экономическом, ни в политическом планах, — сказал шеф турецкой дипломатии. — Могу сказать, что в ближайшее время по этому вопросу будут предприняты конкретные шаги.

Отдельно министр обратил внимание на то, что в рамках сотрудничества между судебными органами двух стран был достигнут прогресс, несмотря отсутствие конструктива со стороны Саудовской Аравии в недавнем прошлом.

Эр-Рияд, Саудовская Аравия unsplash.com

Накануне прокурор, который вёл дело Хашогги, попросил поставить судебный процесс на паузу и перенести разбирательство в саудовскую юрисдикцию, несмотря на то что именно власти королевства считаются основными заказчиками громкого преступления 2018 года. В прошлом турецкие судебные органы заочно арестовали 26 саудовских подданных аравийской монархии, которые, в свою очередь, фактически отказались сотрудничать со следствием. Сейчас стамбульская Фемида распорядилась направить запрос в Министерство юстиции Турции по поводу правомерности переноса разбирательства в другую страну. Ожидается, что в скором времени ведомство даст свой ответ, а слушания по этому поводу состоятся 7 апреля.

Бойкот в ответ на разоблачения

Жестокая расправа в саудовском консульстве на территории Стамбула, которая была организована дознавателями, приехавшими из Эр-Рияда, сделала кронпринца Мухаммеда объектом ожесточённой критики в западных столицах и едва не поставила королевство на грань дипломатической изоляции. Негативные последствия для монархии во многом смягчило то, что у власти в США находился Дональд Трамп — политик, отличавшийся максимальной лояльностью к странам Персидского залива. С приходом администрации президента Джо Байдена ситуация кардинально изменилась: Белый дом попытался дистанцироваться от Эр-Рияда. Другой вопрос, что его позиция в последние месяцы серьёзно трансформировалась из-за украинского кризиса.

В течение нескольких недель после убийства турецкое правительство шаг за шагом реализовывало продуманную информационную стратегию по ослаблению позиций саудовского правящего дома, осевым элементом которой стало постепенное обнародование разоблачений по результатам расследования. Так, с подачи Анкары в западной прессе появились аудиозаписи убийства и расчленения Хашогги в дипломатической миссии, жуткие детали преступления, видео с камер наблюдения, а также — идентификация убийц. Подход, взятый на вооружение турецкой стороной, неоднократно ставил королевство в неловкое положение и заставлял оправдываться. Скандал с Хашогги усилил напряжённость между Эрдоганом и кронпринцем Мухаммедом.

Эр-Рияд не остался в долгу и организовал негласный бойкот турецких товаров, в результате чего экспорт республики в королевство сократился более чем на 90%. Жалобы Анкары во Всемирную торговую организацию услышаны не были.

Приближающиеся выборы

Представители британской компании BlueBay Asset Management не исключают , что в рамках инициированного сближения Анкара делает ставку на привлечение со стороны Эр-Рияда как минимум $10–20 млрд инвестиций. Очень многое в этом плане должен прояснить запланированный визит Эрдогана в Саудовскую Аравию, который может состояться в ближайшие месяцы.

В своём анализе Институт арабских государств Персидского залива в Вашингтоне (AGSIW) отмечает, что драйвером «оттепели» с турецкой стороны может быть стремление улучшить состояние экономики. Республика медленно приближается к президентским выборам, намеченным на 2023 год, и у правительства не так много времени, чтобы нейтрализовать последствия ослабления национальной валюты. Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведённому компанией Optimar, экономическая ситуация волнует турецкого избирателя больше всего. Только на третьем месте идёт украинский кризис.

Аналитики AGSIW отмечают, что нынешние политические потребности Эрдогана совпадают с текущими макроструктурными процессами в регионе Ближнего Востока. Но на данном этапе президент Турции пытается не следовать за тенденциями, а направлять их в нужную сторону, полагают исследователи. Бюрократические институты республики, в особенности местный аппарат безопасности, пытаются практически адаптировать новую пропорцию между внешнеполитическим прагматизмом национального лидера и структурной трансформацией региона.

Реджеп Тайип Эрдоган Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очевидно, что это движение будет поддержано деловой элитой республики. AGSIW обращает внимание на то, что предприниматели, связанные с президентской Партией справедливости и развития, хотят воспользоваться новой политической реальностью. Они планируют заново открыть Турцию для стран Персидского залива, и, по-видимому, в аравийских столицах есть на это серьёзный запрос, резюмируют вашингтонские эксперты.