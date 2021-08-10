Пентагон оставит американских солдат в Сирии

Администрация президента США Джо Байдена нацелена на сохранение военного присутствия в Сирии. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на заместителя помощника главы Пентагона по вопросам Ближнего Востока Дана Строул.
В оборонительном ведомстве США
Ранее президент Джо Байден решил прекратить выполнение боевых задач американскими военными в Ираке. Военнослужащие продолжат свою службу на территории страны уже как военные инструкторы для подготовки иракских сил безопасности. В СМИ утверждалось о высоком качестве подготовки иракских солдат и полной дееспособности Ирака самостоятельно противостоять террористам.