Пентагон оставит американских солдат в Сирии

Администрация президента США Джо Байдена нацелена на сохранение военного присутствия в Сирии. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на заместителя помощника главы Пентагона по вопросам Ближнего Востока Дана Строул.

В оборонительном ведомстве США заявили , что группировка ИГИЛ (запрещена на территории РФ) ещё не уничтожена. Как сказала Строул, в дальнейшем планируется принятие ряда мер для урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии. По её словам, в стране содержатся десятки тысяч бывших боевиков и демократическим силам требуется содействие Соединенных Штатов. По заявлению представителя оборонного ведомства, США уже увеличили объёмы поставок гуманитарных грузов в арабскую республику.

Ранее президент Джо Байден решил прекратить выполнение боевых задач американскими военными в Ираке. Военнослужащие продолжат свою службу на территории страны уже как военные инструкторы для подготовки иракских сил безопасности. В СМИ утверждалось о высоком качестве подготовки иракских солдат и полной дееспособности Ирака самостоятельно противостоять террористам.