СМИ: Байден решил прекратить боевую миссию США на территории Ирака

Американский президент Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими объявят в понедельник, 26 июля, о прекращении боевой миссии США в этой ближневосточной стране. Переговоры двух политиков пройдут в Вашингтоне, сообщает Associated Press со ссылкой на американские официальные лица.

Политики должны сообщить о принятом решении в совместном коммюнике. После завершения миссии американские военные будут заниматься исключительно подготовкой иракских военных. В стране также останутся на работе военные советники США.

Собеседник издания рассказал, что иракская армия в настоящее время так хорошо подготовлена, что может самостоятельно противостоять террористам из запрещённой в России группировки ИГИЛ. Неназванный чиновник американской администрации подчеркнул, что террористы остаются серьёзной угрозой для этой ближневосточной страны.

Парламент Ирака принял 5 января 2020 года резолюцию по выводу всех иностранных сил с территории страны. В марте этого года иракский лидер Бархам Салех заявил, что в арабской республике находятся около 2,5 тысячи американских военных. Позже глава государства отметил, что повышение боеготовности армии и сил безопасности Ирака позволит вывести из страны до 60% иностранного воинского контингента.

В ноябре 2020 года Бархам Салех поздравил Байдена с победой на выборах. Она подчеркнул, что политик является другом и надёжным партнёром Багдада. Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество двух стран.