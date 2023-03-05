В Саудовской Аравии казнили педофила и поджигателя нефтяного объекта

Фото: Shutterstock

Власти Саудовской Аравии казнили двух подданных, говорится в сообщении МИД страны в Twitter. Один из мужчин был осужден за педофилию, другой — за религиозный экстремизм.

Омар аль-Баракати был осужден за похищение несовершеннолетних мальчиков и сексуальное насилие над ними. Уголовный суд приговорил его к смертной казни, приговор был утвержден Апелляционным и Верховным судами. Аль-Баракати был казнен в субботу в Джидде, — говорится в сообщении ведомства.

Там же был казнен сотрудник службы безопасности Мухаммед Файди, которого признали виновным в убийстве коллеги при исполнении служебных обязанностей, умышленном поджоге нефтяного объекта, покупке и хранении оружия с целью экстремистских нападений на религиозной почве.

Ранее независимая группа правозащитников, назначенная ООН, выступила с призывом к властям Саудовской Аравия освободить из-под стражи 19-летнего Абдуллу аль-Хувайти, приговоренного к смертной казни. Разбирательство в отношении молодого человека началось, когда тому еще было 14 лет. В ОНН возмущены тем, что в стране не только применяется такая мера наказания как смертная казнь, но она назначается в том числе детям-преступникам. Абдулла аль-Хувайти обвинялся в воровстве и убийстве.