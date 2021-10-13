Патрушев назвал бомбой замедленного действия оставленное талибам оружие

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев раскритиковал США за оставленное в Афганистане оружие. По его словам, американцы заложили в регионе бомбу замедленного действия, пишет РИА Новости.

По его мнению, в сложившейся в Афганистане обстановке оружие может попасть в руки террористов запрещённых в России группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники, — сказал он на совещании руководителей органов безопасности и разведок государств СНГ.

Секретарь Совбеза также отметил, что из-за действий США боевики из Афганистана могут проникнуть в страны СНГ под видом беженцев. К тому же резкий рост числа беженцев создаст серьёзную угрозу в регионах.

Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке, — подчеркнул Патрушев.

Уже сейчас в Иране и Пакистане находится около трёх миллионов афганцев, ещё более четырёх миллионов — в Турции. Как считает Патрушев, в этих условиях очень важно странам Содружества тесно координировать свою внешнеполитическую деятельность по борьбе с терроризмом и экстремизмом, работать над унификацией антитеррористического законодательства и стандартов обучения профильных специалистов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) должны выполнять свои обещания по созданию инклюзивного правительства и борьбе с терроризмом.