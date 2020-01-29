https://static.news.ru/photo/7c407674-42b1-11ea-a128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представленный главой США Дональдом Трампом план ближневосточного урегулирования полностью копирует идеи, которые Израиль навязывает с 2011 года, считает генсек исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат.

Политик поблагодарил за «историческую позицию» Саудовскую Аравию и Иорданию, а также тех, кто отверг предложение Белого дома и не поехал в Вашингтон для участия в запуске «сделки века», в том числе Россию, Европейский союз и ООН, передаёт радиостанция «Голос Палестины».

Тот, кто хочет найти решение [палестино-израильского конфликта], должен сосредоточиться на <...> резолюциях Совета Безопасности [ООН]. А то, что представил Трамп, — хаос, которому мы будем противостоять, — добавил Арикат.

28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан), писал NEWS.ru.