Отдыхавший россиянин повздорил с соотечественниками и получил нож в спину В Аланье россиянин умер после драки с двумя соотечественниками

Россиянин умер от ножевого ранения после драки с двумя соотечественниками в районе Махмутлар турецкой Аланьи, передает агентство DHA. Инцидент произошел в ночь на среду, 23 июля. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Между 35-летним гражданином РФ Андреем Макаровым и двумя его соотечественниками Н. К. (21 год) и К. С. (27 лет) по какой-то причине возник конфликт. Началась драка, Макарова ударили ножом в спину. Свидетели драки вызвали экстренные службы, — пишет агентство.

Тяжело раненному мужчине оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали, но он скончался в больнице. Подозреваемых задержали по записям камер видеонаблюдения в квартирах, где они скрывались. По факту случившегося начато расследование.

Ранее в Балашихе подростки жестоко избили 17-летнего парня, раздели его и сняли происходящее на видео. Причиной нападения стал долг в семь тысяч рублей. Злоумышленники также пытались изнасиловать пострадавшего веткой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.