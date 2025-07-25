Суд избрал меру пресечения замглавы Химок по делу о крупной взятке Суд отправил замглавы Химок Жданкину под домашний арест на два месяца

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест замглавы администрации Химок по вопросам развития территорий Ирину Жданкину, сообщает ТАСС. Ее обвиняют в получении особо крупной взятки по делам. Мера пресечения выбрана на два месяца по ходатайству следствия.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 2 месяца, — говорится в решении суда.

Ранее Володарский районный суд Брянска вынес приговор двум бывшим заместителям губернатора — Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой, признав их виновными в получении взятки. Обе получили по девять лет лишения свободы, а также крупные штрафы — 8,1 млн рублей для Егоровой и 10 млн рублей для Кулешовой. Чиновницы были арестованы в марте 2023 года по обвинению в коррупционных преступлениях в особо крупном размере.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 27 дней старшего оперуполномоченного белгородского уголовного розыска Александра Селиванова. Полицейский обвиняется в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий.