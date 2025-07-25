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25 июля 2025 в 17:55

Суд избрал меру пресечения замглавы Химок по делу о крупной взятке

Суд отправил замглавы Химок Жданкину под домашний арест на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест замглавы администрации Химок по вопросам развития территорий Ирину Жданкину, сообщает ТАСС. Ее обвиняют в получении особо крупной взятки по делам. Мера пресечения выбрана на два месяца по ходатайству следствия.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 2 месяца, — говорится в решении суда.

Ранее Володарский районный суд Брянска вынес приговор двум бывшим заместителям губернатора — Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой, признав их виновными в получении взятки. Обе получили по девять лет лишения свободы, а также крупные штрафы — 8,1 млн рублей для Егоровой и 10 млн рублей для Кулешовой. Чиновницы были арестованы в марте 2023 года по обвинению в коррупционных преступлениях в особо крупном размере.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на 1 месяц и 27 дней старшего оперуполномоченного белгородского уголовного розыска Александра Селиванова. Полицейский обвиняется в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий.

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