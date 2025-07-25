Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 17:55

Трамп оценил возможность встречи с Путиным и Зеленским

Трамп не стал отрицать возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, которые передает ТАСС, это должно было произойти еще несколько месяцев назад.

Это произойдет. Но это должно было произойти еще три месяца назад, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее американский лидер заявил, что руководство США может ввести вторичные санкции в отношении России. Он отметил, что Вашингтон в настоящий момент рассматривает подобную возможность. Политик также напомнил, что 14 июля дал срок в 50 дней на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

До этого политолог Сэмюэл Чарап выразил мнение, что для урегулирования украинского конфликта Трамп мог бы применить модель челночной дипломатии бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. Эксперт считает, что президенту США стоит на какое-то время позволить переговорщикам самостоятельно урегулировать ситуацию, и вмешиваться лишь время от времени.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, кто на самом деле стоит за протестами на Украине
Российский комик-иноагент оказался в шоке от жилья в Испании
Трамп раскрыл, когда состоятся переговоры Путина и Зеленского
Психолог объяснил эксцентричное поведение Илона Маска
«Люто ненавидят»: в ООН рассказали об отчаянии украинцев из-за ТЦК
Двое человек пострадало после атаки дронов ВСУ в Брянской области
Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве в Саратове
Россия инициировала созыв Совбеза ООН по украинскому вопросу
«Русские прут катком»: в Чехии ужаснулись от наступления российских войск
На чем нельзя экономить при строительстве коммерческой недвижимости
Изменявший жене мужчина «спалился» из-за смертельного заболевания
Стало известно, сколько Масляков-младший заработал на КВН
Суд РФ пригрозил Google многомиллиардными штрафами за разбирательства в США
Милонов потребовал запретить женщинам носить стринги в открытых бассейнах
Участник СВО раскрыл, как в ЧВК «Вагнер» закаляли новичков
В российском детском лагере закрыли смену из-за вспышки энтеровируса
Маск роет могилу ВСУ? Почему Starlink «умер» по всей линии фронта
МЧС подготовило самолет для пострадавших при взрыве газа в Саратове
Водитель подорвался вместе с комбайном на мине во время работы в полях
«Будет крепко думать»: беременной Муцениеце грозит суд по делу о клевете
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.