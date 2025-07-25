Трамп оценил возможность встречи с Путиным и Зеленским Трамп не стал отрицать возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным, а также с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, которые передает ТАСС, это должно было произойти еще несколько месяцев назад.

Это произойдет. Но это должно было произойти еще три месяца назад, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее американский лидер заявил, что руководство США может ввести вторичные санкции в отношении России. Он отметил, что Вашингтон в настоящий момент рассматривает подобную возможность. Политик также напомнил, что 14 июля дал срок в 50 дней на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

До этого политолог Сэмюэл Чарап выразил мнение, что для урегулирования украинского конфликта Трамп мог бы применить модель челночной дипломатии бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. Эксперт считает, что президенту США стоит на какое-то время позволить переговорщикам самостоятельно урегулировать ситуацию, и вмешиваться лишь время от времени.