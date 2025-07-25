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25 июля 2025 в 19:58

В Госдуме объяснили, зачем Зеленскому на самом деле нужен Сырский

Депутат Журавлев: Зеленский попытается повесить на Сырского все военные неудачи

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский без сожаления попрощается с главкомом ВСУ Александром Сырским, как только появится возможность повесить на него неудачи на поле боя, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, именно для этого Сырского и назначили командовать войсками.

Зеленский расстанется с генералом без сожаления, как только появится возможность повесить на него все фронтовые неудачи. Сырский для этого, собственно, и нужен — зиц-главнокомандующий, который возьмет на себя вину за все, — подчеркнул Журавлев.

Он добавил, что Сырского нельзя назвать самостоятельной фигурой. Генерал всего лишь выполняет установки, которые поступают от Запада, полагает депутат.

Сырский всего лишь исполнитель, который, если надо, лоб расшибет о русские укрепления. В фигуральном смысле, конечно — отправляя туда на штурм одну шеренгу за другой. Он и командует-то, сидя у себя на даче, практически не появляясь в войсках. А все надежды, судя по последним интервью, возлагает исключительно на помощь США, — указал собеседник.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что Сырский может предать Зеленского, как только поймет, что тому недолго осталось быть президентом. Парламентарий также не исключил, что генерал после этого может попытаться бежать на территорию России.

Украина
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Алексей Журавлев
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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