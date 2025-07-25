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25 июля 2025 в 19:22

Трамп раскрыл, когда состоятся переговоры Путина и Зеленского

Трамп: переговоры Путина и Зеленского могут состояться через два-три месяца

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прямые переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского могут состояться в ближайшей перспективе, передает заявление главы США Дональда Трампа пресс-служба Белого дома. По его словам, лидеры двух государств могут встретиться через два или три месяца.

Это может случиться, но это может случиться через два-три месяца, — сказал президент Соединенных Штатов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что переговоры президентов России и Украины могут состояться лишь при условии обоюдного желания Путина и Зеленского. Подписание мирного договора может произойти только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы.

В свою очередь доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что такая встреча не произойдет в принципе ни при каких обстоятельствах. Украинский лидер стремительно теряет поддержку, а в перспективе он может стать фигурантом уголовного дела, считает эксперт.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
переговоры
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