Трамп раскрыл, когда состоятся переговоры Путина и Зеленского Трамп: переговоры Путина и Зеленского могут состояться через два-три месяца

Прямые переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского могут состояться в ближайшей перспективе, передает заявление главы США Дональда Трампа пресс-служба Белого дома. По его словам, лидеры двух государств могут встретиться через два или три месяца.

Это может случиться, но это может случиться через два-три месяца, — сказал президент Соединенных Штатов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что переговоры президентов России и Украины могут состояться лишь при условии обоюдного желания Путина и Зеленского. Подписание мирного договора может произойти только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы.

В свою очередь доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что такая встреча не произойдет в принципе ни при каких обстоятельствах. Украинский лидер стремительно теряет поддержку, а в перспективе он может стать фигурантом уголовного дела, считает эксперт.