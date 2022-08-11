Остров смерти: сирийских беженцев оставили умирать посреди реки Марица Семьи с Ближнего Востока отправились в Европу, но вместо лучшей жизни попали в сериал «Остаться в живых».

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Группа, состоящая из примерно 40 сирийских курдов, отправились в Грецию из временного лагеря в Турции в начале июня. Они рассчитывали перебраться через пограничную реку Марица, но застряли на острове посреди реки в нейтральной зоне, недалеко от греческого населенного пункта Суфлион. Беженцы регулярно пытаются пройти на территорию Греции или хотя бы вернуться назад в Турцию, однако ни та, ни другая сторона их не принимает. Сами беженцы говорят, что ими будто «играют в пинг-понг». Оставшись без припасов, они питаются пищевыми отходами и растениями, запивая это водой из реки Марица. От такой диеты дети постоянно мучаются расстройством желудка, а пятилетняя сирийка погибла после укуса скорпиона.

Умерла девочка. Ребенок. Она мертва. Я ничего не могу сделать. Никто не слышит наших голосов. Если вы слышите наши голоса, пожалуйста, помогите нам, — говорит один из выживших.

Еще один, десятилетний ребенок остался жив после укуса насекомого, но нуждается в срочной медицинской помощи. После того как дело получило огласку, правозащитные организации в один голос, заявили, что они готовы помочь. Однако сделать они ничего не могут. Этот участок турецко-греческой границы хорошо охраняется, на обоих берегах расположены военные базы, из-за чего оба государства не хотят пускать посторонних. Гуманитарная организация Alarm Phone, которая представляет помощь беженцам и связывается с ними для получения информации об их состоянии, сумела получить короткое сообщение от одного из застрявших на островке.

Сначала нас было 50 человек, но греческая полиция избила нас и вытолкнула обратно в Турцию. Там нас ненадолго поселили в армейских казармах, а потом отправили на этот остров посреди реки. С тех пор трое человек, из тех, кто были с нами, погибли, — говорится в сообщении.

Еще 20 июля Европейский суд по правам человека обязал Грецию оказать застрявшим на острове беженцам необходимую помощь, а также дать им возможность хотя бы временно остаться на территории страны.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) очень обеспокоено благополучием этих людей и находится в постоянном контакте с неправительственными организациями, которые занимаются этим делом, — заявляет представительница греческого подразделения организации Луиза Донован.

Фото: g_christides/Социальные сети Просители убежища застряли на греческой реке

Но, несмотря на призывы международного сообщества, Греция никаких мер не принимает. Правительство заявляет, что отправило группу людей для помощи беженцам, но найти сирийцев так и не смогли. Правда, местные жители с греческой границы не особо верят этому. По их словам, с острова посреди Марицы постоянно звучат крики о помощи, доносящиеся с островка. Также в соцсетях набирает популярность видеоролик, в котором слышно, как греческие пограничники разговаривают с беженцами с островка.

Случаи, когда беженцы застревают на небольших островках реки Марица, носят систематический характер согласно информации международной организации Border Violence Monitoring Network — она документирует нарушающие гуманитарное право действия европейских пограничников. Первые случаи, когда беженцы застревали на островах, относятся еще к 2019 году. Начиная с марта 2022 года ЕСПЧ рассмотрело 14 аналогичных дел и каждый раз призывало Грецию предоставить беженцам временное пристанище. В четырех случаях Греция послушалась ЕСПЧ, а в остальных добилась их возвращения в Турцию.

Греция не хочет принимать новых беженцев, поскольку их там и так более 114 тысяч. К тому же Афины считают пребывание беженцев на острове политической игрой Анкары, которая хочет «надавить» на Грецию, отношения с которой сейчас весьма напряженные. Кроме того, обычно это сопровождается негативными высказываниями турецкой стороны в адрес греков.

Истории о беженцах заставляют весь мир задумываться о человечестве и испытывать за него стыд. Многих беженцев избивали, надевали наручники, отбирали их ценности, отбирали моторы лодок, перерезали шланги для бензина. Известны случаи, когда им надевали наручники и бросали в море без малейшей заботы о женщинах и детях, — комментировало командование береговой охраны Турции действия греческих пограничников.

Фото: Nikolas Georgiou/Global Look Press

Справедливости ради, у Греции нет четкой программы по интеграции беженцев. Начиная с 2019 года правительство всячески ухудшает условия их жизни, сокращая выдачу финансовой помощи и отказывая в выдаче жилья, поскольку в Афинах считают, что подобные льготы ведут лишь к росту числа мигрантов.

Наша страна не будет предоставлять беженцам пожизненные пенсии и жилье, — заявлял, в частности, министр миграции Греции Нотис Митарачи.

После 30-дневного периода пребывания в лагерях временного содержания беженцы обязаны начинать искать работу, но из-за серьезной безработицы многие предпочитают даже не заниматься поисками, все равно бесполезно. При этом из-за жестких условий жизни мало кто из беженцев рассматривает Грецию как конечную точку на пути в Европу. Для них это скорее вторая Турция, попав в которую, большинство ищет способы отправится дальше. Правда, для группы, застрявшей на островке на ничейной земле, даже перенаселенный лагерь сейчас бы показался раем.