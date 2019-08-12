https://static.news.ru/photo/325406d8-bd29-11e9-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Мощный взрыв прогремел на складе с оружием и боеприпасами в Багдаде. Несколько снарядов упало около посольства США в Ираке.

Взрыв произошёл в районе Абу-Дашир, на одной из военных баз шиитского народного ополчения, сообщает телеканал Sky News Arabia .

Диппредставительство США в Багдаде включило сирены оповещения.

По информации телеканала Al-Sumaria сообщает, что взрыв произошёл в ходе утилизации старых боеприпасов на одной из военных баз шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в районе Эд-Дора.

О пострадавших и причинённом материальном ущербе не сообщается.

Как писал News.ru, ранее разведывательный беспилотный летательный аппарат армии США рухнул на равнинной местности к северу от Багдада.