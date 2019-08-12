Мощный взрыв прогремел на складе с оружием и боеприпасами в Багдаде. Несколько снарядов упало около посольства США в Ираке.
Взрыв произошёл в районе Абу-Дашир, на одной из военных баз шиитского народного ополчения, сообщает телеканал
Диппредставительство США в Багдаде включило сирены оповещения.
По информации телеканала
О пострадавших и причинённом материальном ущербе не сообщается.
Как писал News.ru, ранее разведывательный беспилотный летательный аппарат армии США рухнул на равнинной местности к северу от Багдада.