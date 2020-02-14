https://static.news.ru/photo/fba3fcb0-4f09-11ea-b250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karol Kozlowski/imageBROKER.com/Global Look Press

ОАЭ и Иран могли обсуждать урегулирование обстановки на Ближнем Востоке в конце сентября 2019 года. Переговоры носили секретный характер. Совещания проходили в Абу-Даби.

По данным газеты The New York Times, это произошло на пике противоречий между Вашингтоном и Тегераном. Отношения стран накалялись в течение девяти месяцев, пишут журналисты со ссылкой на источники.

Издание также утверждает, что в эмиратах не доверяли Белому дому. ОАЭ потрясло увольнение Джона Болтона — советника главы США Дональда Трампа по национальной безопасности. Он придерживался жёсткой позиции по Ирану.

В Штатах обеспокоены встречами представителей Абу-Дабу и Тегерана без уведомления Вашингтона. ОАЭ всегда считались союзником США, поддерживающим агрессивный подход по отношению к Исламской Республике.

Кроме того, наладить отношения с Ираном пыталась и Саудовская Аравия, пишет газета. The New York Times считает, что с обеими монархиями поддерживать контакт помогал бывший глава Корпуса стражей Исламской революции — Касем Сулеймани, убитый в начале 2020 года военными Белого дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана. Часть республиканцев поддержала инициативу Демократической партии.