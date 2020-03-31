Стратегическая программа Саудовской Аравии «Видение-2030» оказалась под угрозой на фоне нефтяной войны между Москвой и Эр-Риядом. План наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который был нацелен на диверсификацию саудовской экономики, не привёл к ожидаемым результатам, поэтому от понижения стоимости сырья экономика королевства понесла внушительный урон. Не исключено, что попытки Эр-Рияда прекратить войну в Йемене объясняются именно целями экономии.

Саудовский правящий дом пытается преподнести игру на понижение цен как выгодную себе. Так, лояльное власти саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на экспертов утверждает , что рост безналичных операций на фоне введённого в стране карантина и комендантского часа поможет достичь целей, установленных в «Видении-2030».

«Неденежный» деловой сектор в Саудовской Аравии хорошо развивается в соответствии с планом перехода к цифровой экономике, которая является главной основой двигателя роста в бизнес-секторе в целом и в сфере развлечений в частности, — заявил Asharq Al-Awsat гендиректор компании по безналичным расчётам Embed Рене Уэлш.

Экономист Абдул Рахман Аль-Атта, в свою очередь, отмечает, что скорее всего в этом году операции с электронными платежами вырастут более чем на 37% в свете нынешнего кризиса.

Станислав Красильников/ТАСС

Агентство денежного обращения Саудовской Аравии сейчас намерено придерживаться сложной стратегии, направленной на увеличение электронных платежей — чтобы их доля к 2030 году достигала 70% от общего объёма транзакций.

Тем не менее, нельзя не заметить: несмотря на популярные в Саудовской Аравии рассуждения о необходимости поиска новых источников добавленной стоимости, которые не будут связаны с нефтедобычей, экспорт сырья — это примерно 80% доходов королевства. Поэтому падение цен достаточно сильно бьёт по благосостоянию Эр-Рияда. Чрезмерная зависимость от любого товара для экспорта — это ещё и проблема тех производственных секторов, для которых этот экспорт создал благодатную почву.

«Видение-2030» стремится вывести Саудовскую Аравию из этой ловушки, реинвестируя нефтяное богатство в устойчивые отрасли будущего и сокращая раздутый государственный сектор. Однако сейчас стратегическая программа саудовского правящего дома отстаёт от большинства своих промежуточных целей на 2020 год, заявила катарскому каналу Al Jazeera Лора Джеймс, старший эксперт по Ближнему Востоку в Oxford Analytica. Краеугольным камнем привлечения денежных средств для реинвестирования стало широко разрекламированное первичное публичное размещение акций (IPO) государственного нефтяного гиганта Саудовской Аравии Saudi Aramco. Однако эти планы были подорваны комбинированными атаками проиранских сил на нефтеперерабатывающие объекты компании в сентябре прошлого года. Таким образом инвесторам напомнили о геополитических рисках, ставящих под угрозу всё существование Aramco.

Не сумев привлечь международный интерес к IPO, наследный принц Мухаммед оказал давление на состоятельных граждан Саудовской Аравии, чтобы они сделали шаг вперёд и приобрели активы Aramco. В результате IPO были собраны рекордные $29,4 млрд. Стоимость энергетического гиганта по итогам оценивалась в $1,7 трлн, что было гораздо меньше запланированных изначально $2 трлн. Цена акций компании, как можно догадаться, не выигрывает от нынешней войны.

Другой критерий успешной реализации «Видения-2030» — прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — оказался не менее уязвим. Несмотря на то, что этот показатель в Саудовской Аравии восстановился до уровня $3,2 млрд в 2018 году, сейчас он несопоставим с привлечёнными в королевство $8,1 млрд в 2015 году и уж тем более с $29,2 млрд в 2010 году.

Станислав Красильников/ТАСС

Рост ненефтяного частного сектора является другим ориентиром королевства. Ситуация выглядела многообещающе, пока темпы развития не начали замедляться в декабре 2019 года. Этот февраль показал самый медленный рост ненефтяного частного сектора за последние два года, потому что объём производства и новые заказы были подорваны проблемами вокруг коронавируса. Теперь налоговый стресс, вызванный войной цен, может ещё больше осложнить ситуацию.