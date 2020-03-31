Стратегическая программа Саудовской Аравии «Видение-2030» оказалась под угрозой на фоне нефтяной войны между Москвой и Эр-Риядом. План наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который был нацелен на диверсификацию саудовской экономики, не привёл к ожидаемым результатам, поэтому от понижения стоимости сырья экономика королевства понесла внушительный урон. Не исключено, что попытки Эр-Рияда прекратить войну в Йемене объясняются именно целями экономии.
Саудовский правящий дом пытается преподнести игру на понижение цен как выгодную себе. Так, лояльное власти саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на экспертов
«Неденежный» деловой сектор в Саудовской Аравии хорошо развивается в соответствии с планом перехода к цифровой экономике, которая является главной основой двигателя роста в бизнес-секторе в целом и в сфере развлечений в частности, — заявил Asharq Al-Awsat гендиректор компании по безналичным расчётам Embed Рене Уэлш.
Экономист Абдул Рахман Аль-Атта, в свою очередь, отмечает, что скорее всего в этом году операции с электронными платежами вырастут более чем на 37% в свете нынешнего кризиса.
Агентство денежного обращения Саудовской Аравии сейчас намерено придерживаться сложной стратегии, направленной на увеличение электронных платежей — чтобы их доля к 2030 году достигала 70% от общего объёма транзакций.
Тем не менее, нельзя не заметить: несмотря на популярные в Саудовской Аравии рассуждения о необходимости поиска новых источников добавленной стоимости, которые не будут связаны с нефтедобычей, экспорт сырья — это примерно 80% доходов королевства. Поэтому падение цен достаточно сильно бьёт по благосостоянию Эр-Рияда. Чрезмерная зависимость от любого товара для экспорта — это ещё и проблема тех производственных секторов, для которых этот экспорт создал благодатную почву.
«Видение-2030» стремится вывести Саудовскую Аравию из этой ловушки, реинвестируя нефтяное богатство в устойчивые отрасли будущего и сокращая раздутый государственный сектор. Однако сейчас стратегическая программа саудовского правящего дома отстаёт от большинства своих промежуточных целей на 2020 год,
Не сумев привлечь международный интерес к IPO, наследный принц Мухаммед оказал давление на состоятельных граждан Саудовской Аравии, чтобы они сделали шаг вперёд и приобрели активы Aramco. В результате IPO были собраны рекордные $29,4 млрд. Стоимость энергетического гиганта по итогам оценивалась в $1,7 трлн, что было гораздо меньше запланированных изначально $2 трлн. Цена акций компании, как можно догадаться, не выигрывает от нынешней войны.
Другой критерий успешной реализации «Видения-2030» — прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — оказался не менее уязвим. Несмотря на то, что этот показатель в Саудовской Аравии восстановился до уровня $3,2 млрд в 2018 году, сейчас он несопоставим с привлечёнными в королевство $8,1 млрд в 2015 году и уж тем более с $29,2 млрд в 2010 году.
Рост ненефтяного частного сектора является другим ориентиром королевства. Ситуация выглядела многообещающе, пока темпы развития не начали замедляться в декабре 2019 года. Этот февраль показал самый медленный рост ненефтяного частного сектора за последние два года, потому что объём производства и новые заказы были подорваны проблемами вокруг коронавируса. Теперь налоговый стресс, вызванный войной цен, может ещё больше осложнить ситуацию.
Не исключено, что именно в связи с комплексом этих трудностей Саудовская Аравия решила пойти на
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