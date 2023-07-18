Названа причина турецкого артобстрела сирийской военной базы в Ракке Баранец заявил, что ВС Турции обстреляли сирийцев в Ракке из-за контактов Дамаска с оппонентами Эрдогана

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Артобстрел базы ВС Сирии в городе Айн-Исса (провинция Ракка) связан с недовольством президента Турции Реджепа Эрдогана контактами Дамаска с вооруженными формированиями, действующих против Анкары в регионе, рассказал NEWS.ru военный эксперт, публицист, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, несмотря на договоренности с Россией, Эрдоган «категорически не терпит» подобного сотрудничества со стороны арабской республики.

Турция заняла особую позицию в запутанном сирийском сценарии. Ее главный враг — антитурецкая оппозиция — вооруженные формирования, воюющие против Турции, плотно контактирующие с армией Сирии. Возможно, плотность этих контактов стала причиной артобстрела. ВС Сирии являются достаточно серьезным больным зубом в пасти Эрдогана. Он играет свою игру, договаривается с Россией — кого атаковать, а кого нет. Но категорически не терпит, когда ВС Сирии контактируют с его врагами, —

По данным информационного агентства ANNA-NEWS, турецкая артиллерия обстреляла базу правительственной армии Сирии в районе города Айн-Исса, в провинции Ракка.

Ранее Эрдоган назвал уход турецкой армии с севера Сирии недопустимым, передает BBN. По его словам, Анкара ведет борьбу с терроризмом в этом регионе. Эрдоган отметил, что страна поддерживает открытый диалог с Дамаском. Президент Турции подчеркнул важность сближения позиций с властями САР. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Стамбуле перед началом турне по странам Персидского залива.