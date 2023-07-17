Эрдоган объяснил, почему Турция не уходит из Сирии Эрдоган назвал недопустимым вывод турецких войск с севера Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал уход турецкой армии с севера Сирии недопустимым, передает BBN. По его словам, Анкара ведет борьбу с терроризмом в этом регионе.

Эрдоган отметил, что страна поддерживает открытый диалог с Дамаском. Президент Турции подчеркнул важность сближения позиций с властями САР. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Стамбуле перед началом турне по странам Персидского залива.

Эрдоган также сообщил, что собирается позвонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним зерновую сделку, не дожидаясь визита российского лидера, намеченного на август. По словам турецкого президента, глава МИД страны Хакан Фидан также планирует обсудить черноморскую инициативу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Эрдоган констатировал, что продовольственное соглашение «ушло в историю», однако Турция по-прежнему придает ему большое значение и предпринимает активные дипломатические шаги для продолжения сделки. По мнению Эрдогана, Путин тоже хочет, чтобы гуманитарный коридор для экспорта зерна сохранялся.

В марте президент Сирии Башар Асад заявил, что может встретиться с Эрдоганом только после полного вывода турецких войск из страны. Асад отметил, что Турция сыграла негативную роль в сирийском кризисе из-за поддержки группировок, которые признаны в стране террористическими.