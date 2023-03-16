Асад назвал условия для встречи с Эрдоганом Президент САР Асад: встреча с Эрдоганом состоится, если Турция выведет войска из Сирии

Фото: kremlin

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что готов к встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только после полного вывода турецких войск из Сирии. По его словам, Турция сыграла негативную роль в сирийской войне, поддерживая организации, которые считаются террористическими в Дамаске, и введя свои войска на территорию Сирии.

Вопрос о встрече с Эрдоганом зависит от того, будет ли Турция готова ясно и без двусмысленности осуществить полный вывод турецких военных с территории Сирии, прекратить поддержку терроризма и вернуть ситуацию в стране к состоянию до начала войны в Сирии. Это единственный сценарий, при котором возможна моя встреча с Эрдоганом, — отметил Асад.

Президент Сирии отметил значимую роль России в поддержании хороших отношений как с сирийской, так и с турецкой стороной. Асад подчеркнул, что Москва выполняет роль посредника для упрощения контактов, действуя в рамках принципов российской политики: уважение международного права, признание суверенитета государств, неприятие терроризма, уважение территориальной целостности Сирии и суверенитета сирийского государства.

Ранее Асад признал новые границы России с присоединенными после референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Сирия, напомнил Асад, признала эти регионы еще до их присоединения к России. По его словам, вопрос для него был ясен с самого начала, так как основан на исторических фактах. Асад также заявил, что не будет колебаться в своей позиции.