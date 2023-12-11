Набитый ракетами грузовик нашли у школы в секторе Газа ЦАХАЛ: израильские военные нашли грузовик с ракетами около школы в секторе Газа

Фото: t.me/idfofficial

Израильские военные обнаружили около школы в Джебалии в секторе Газа начиненный ракетами грузовой автомобиль, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее информации, солдаты также нашли сумки с гранатометами и автоматами внутри жилого дома.

В районе Джабалия солдаты обнаружили взрывные устройства, автоматы АК-47 и РПГ, которые были спрятаны в сумках с маркировкой БАПОР в жилом доме гражданского населения. Грузовик с ракетами дальнего действия был также обнаружен возле школы в этом районе, — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что военные также обнаружили используемый для производства оружия токарный станок. Во время операции по очистке Джебалии израильские солдаты засекли пусковую площадку палестинской группировки ХАМАС с 50 снарядами, некоторые из которых были заряжены и готовы к стрельбе.

Ранее армия Израиля нанесла удар по лагерю беженцев «Эль-Магази», расположенному в центре сектора Газа. Израильская авиация также разрушила дома в городе Дейр-эль-Балах и атаковала жилые кварталы города Хан-Юнис на юге Газы. Вместе с ними атакам подвергся приграничный с Египтом город Рафах, где расположен одноименный КПП, через который происходит эвакуация мирных граждан.