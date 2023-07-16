На юге Турции эвакуируют население из-за крупного лесного пожара В провинции Хатай на юге Турции эвакуируют население из-за крупного лесного пожара

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

На юге Турции эвакуируют население из-за крупного лесного пожара, сообщает газета Cumhuriyet. Пожар вспыхнул в провинции Хатай, на месте работают спасатели и пожарные. В тушении пожара в Согулукском районе задействованы также вертолеты.

Тем не менее из-за ветра огонь распространяется дальше и приближается к населенным пунктам. В связи с этим местные власти запросили помощь соседних провинций.

Наши группы реагируют на лесной пожар в Согулуке с воздуха и с суши, мы также запросили группы поддержки из близлежащих провинций. Мы эвакуировали наших граждан из населенных пунктов в этом районе, — сообщил губернатор провинции Мустафа Масатлы.

Жители района опубликовали в Сети кадры клубов дыма от пожара.

Ранее сообщалось, что в поселке Трусово Астраханской области горел мусор на площади три тысячи квадратных метров. При этом существовала угроза распространения огня на рядом стоящие здания. На месте работали 15 единиц техники и 38 человек личного состава МЧС. При этом спасательные группы действовали согласно повышенному рангу пожара.

До этого огонь вспыхнул в кафе быстрого питания в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Пожар охватил дом № 34а по улице Кораблестроителей. Информация о пострадавших среди работников и посетителей заведения не поступала. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.