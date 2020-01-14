Внимание сирийских игроков концентрируется на ситуации вокруг северо-востока Арабской Республики. Не исключено, что иррегулярные шиитские формирования, действующие в районе реки Евфрат, захотят отомстить за смерть командующего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который был убит американским ударом в Багдаде. Обстановка осложняется протестами местного населения против иранского военного присутствия.

Риск того, что на северо-востоке Сирии откроется новый театр военных действий — вопреки развёрнутым там силам США, существовал и до того, как американская ракета настигла Сулеймани вблизи багдадского аэропорта. Так, докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани обращал в декабре особое внимание на авиаудары Израиля по территории Заевфратья, на которые иранское руководство обещало реагировать максимально жёстко. Сейчас же вполне допустимо считать, что проиранские иррегулярные формирования могут готовить свой вариант ответа на «ликвидацию» Сулеймани и находившегося рядом с ним заместителя лидера шиитской организации «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса — несмотря на то, что элита Ирана, как кажется, готова ограничиться символическим ударом по американским военным объектам на иракской территории.

Сейчас КСИР, который курирует работу с шиитскими формированиями в различных регионах, начал вычитать по 5 тысяч сирийских фунтов из зарплаты бойцов проиранских группировок, которые действуют в районе Евфрата. Как сообщает местная пресса, это сделали «ради душ мучеников». Инициатива была встречена в штыки представителями формирований, особенно из числа сирийцев. Вероятно, КСИР на фоне убийства Сулеймани и аль-Мухандиса решил воспользоваться ситуацией для того, чтобы оптимизировать свои расходы на военные кампании. Иран переживает не самые простые времена с учётом усиливающегося экономического давления США. Тем не менее, в исследовательской среде считают , что решение о вычете некоторой суммы из жалованья шиитских боевиков может привести к дезертирству из иррегулярных формирований.

Xinhua/Global Look Press

Действия шиитских боевиков на северо-востоке Сирии вызывают резкое недовольство населения. Так, жители сельской местности провинции Дейр эз-Зор устроили протесты против расправ, которые учинили ополченцы афганских отрядов «Фатимиюн» и иракских «Харакат ан-Нуджаба». Сирийцы потребовали от этих формирований покинуть провинцию. В дело пришлось вмешаться военнослужащим правительственной армии САР — из-за опасений, что члены «Фатимиюн» и «Харакат ан-Нуджаба» могут устроить новую резню в ответ на выступления против них. В ходе подобных протестов нередко звучат призывы и к Ирану — чтобы он перестал вмешиваться в сирийские дела. Не исключено, что гибель Сулеймани даёт отличную возможность противникам иранского присутствия воспользоваться ситуацией, чтобы предотвратить распространение иранского влияния. Определённых целей по сокращению присутствия прокси-сил Тегерана могла бы добиться и Россия — для того, чтобы усилить свои позиции и удовлетворить требования своего партнёра, Израиля.