На низком старте: шиитские силы грозят возобновить войну в Ираке

Шиитские группировки Ирака готовы возобновить боевые действия против американского контингента после 31 декабря. Соответствующими планами их представители поделились неофициально. Причина кроется в недоверии к анонсированной США инициативе свернуть боевую миссию в ближневосточной стране. Есть подозрение, что Вашингтон манипулирует понятийным аппаратом, чтобы остаться на этой арене.

По мере приближения официального дедлайна по завершению боевой миссии США в Ираке в среде местных шиитских боевиков растёт готовность к возобновлению военной активности. О том, что в январе 2022 года эти иррегулярные формирования, которые, как считается, лояльны Ирану, готовы снова заявить о себе в сфере безопасности, их представители заявили в разговоре с The Middle East Eye (MEE). Под прицелом будет находится контингент США, который после 31 декабря по согласованию с иракскими властями обязался выполнять исключительно учебную и консалтинговую работу. Помимо этого, шиитские силы будут нацелены, вероятно, и на «зелёную зону» Багдада, где сохраняется дипломатическое представительство США.

Несмотря на решение США завершить активную фазу своей кампании в Ираке и на готовность администрации президента Джо Байдена возобновить «ядерные» переговоры с Тегераном, иррегулярные формирования не могут утихомириться. В минувшем месяце жертвой покушения едва не стал действующий премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, которого попытались устранить при помощи беспилотных летательных аппаратов. После случившегося для серьёзного разговора с лидерами группировок в Ирак прибыл один из видных командиров иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Каани, который, согласно данным Reuters, отчитал «подопечных». Он призвал их взять под контроль боевиков всех звеньев.

На уровне советников

Накануне представитель Генштаба Ирака генерал-майор Тахсин аль- Хафаджи сообщил, что иностранная коалиция во главе с США завершила действия по выводу своих войск с территории Ирака, однако сохранила присутствие на уровне военных советников. Они, по словам военачальника, будут оказывать официальному Багдаду помощь в сфере борьбы с терроризмом. Как обратил внимание генерал-майор, американские советники продолжат присутствовать на таких военных базах, как Айн-эль-Асад (находится к северу от столицы) и Харир (расположена в Эрбиле — столице Иракского Курдистана).

Начиная с этого года все военные лагеря коалиции переходят под контроль наших вооружённых сил (ВС), — в то же время заявил аль-Хафаджи.

Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анонсированное завершение боевой миссии США и других западных стран на иракской арене было ожидаемой инициативой с учётом того, что проблема иностранного присутствия — острая тема внутригосударственных дебатов в Багдаде. Особой категоричностью в этом плане отличались политики проиранского толка, которые давили на правительство с требованием «очистить» территорию страны от американцев. В 2020 году иракские депутаты одобрили резолюцию о необходимости ухода иностранных сил. Однако даже и после того, как администрация Байдена в этом году объявила о прекращении боевой миссии, всё равно были сомнения, что это приведёт к каким-то стратегическим сдвигам.

Иллюзия ухода

Свет на то, в каком статусе американцы продолжат действовать в Ираке, в разговорах с MEE пролили чиновники, которые знакомы с содержанием переговоров между Вашингтоном и Багдадом. Один из собеседников издания заявил, что в двустороннем соглашении не было фразы «вывод войск» в принципе — предусматривалось исключительно прекращение боевых задач и официальное превращение миссии в консультативную и учебную. Согласно этой информации, иракские официальные лица выдвинули понятие «небоевых сил», чтобы оправдать присутствие как минимум 2,5 тыс. американских военнослужащих после 31 декабря.

США даже не классифицируют свои войска как «боевые» или «небоевые». Определение «небоевых» сил использовалось премьер-министром [аль-Казыми] и его командой, чтобы обеспечить успех в убеждении американцев, — говорит один из источников MEE. — Не будет вывода американских войск из Ирака. На самом деле происходит передислокация.

Между американскими и иракскими переговорщиками даже на каком-то этапе возник спор по поводу использования слова «вывод». На нём настаивали в Багдаде, однако Вашингтон отказался вносить подобную формулировку в договорённости. В конце концов, обе стороны согласились использовать слово «отбытие», но переговорная группа США изменила его в последний момент и вместо этого протащила в документ фразу «перевод из Ирака».

Это, вероятно, является ответом на вопрос, продолжат ли активность вооружённые оппоненты Вашингтона на этой арене в следующем году. Приближение в январе памятной даты устранения предшественника Каани — Касема Сулеймани — только усиливает опасения, что определённая военная кампания против американских сил всё-таки будет развёрнута. Хотя бы из чувства возмездия.