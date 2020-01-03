https://static.news.ru/photo/81dcfa94-2e6b-11ea-8856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп назвал иранского генерала Касема Сулеймани «террористом номер один». По словам Трампа, убитый генерал якобы планировал «неминуемые нападения» на жителей Штатов.

Заявление прозвучало в выступлении американского лидера перед журналистами в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Выступление транслировали американские новостные каналы.

Трамп заверил, что минувшей ночью по его приказу американские военные нанесли «безупречный высокоточный» удар, в результате которого якобы был убит самый главный террорист в мире.

Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих, — сказал президент США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов заявили об отсутствии какой-либо конкретной и заслуживающей доверия информации об угрозах для страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.