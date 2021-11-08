Названы предполагаемые организаторы покушения на премьер-министра Ирака

Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми организовали, предположительно, члены радикальных проиранских группировок. Они могут быть связаны с коалицией «Аль-Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации»), проигравшей на октябрьских выборах. Об этом Lenta.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

Он опроверг версию о том, что аль-Казыми сам организовал на себя покушение, назвав её «слишком завиральной». По его мнению, нападение было совершено с целью оказать давление на политические элиты страны, в частности — на правительство Ирака.

Труевцев усомнился в причастности зарубежных агентов к покушению на аль-Казыми, так как это было бы невыгодно в первую очередь самому Ирану на фоне проигранных проиранской партией выборов.

В Ираке хватает своих сорвиголов, чтобы организовать подобную вещь, — резюмировал востоковед.

Ранее стало известно, что вчера при атаке заминированного беспилотника на резиденцию аль-Казыми были ранены 10 сотрудников службы безопасности. По официальным данным, сам глава правительства не пострадал.