Власти Ирака объявили о выводе из страны войск международной коалиции

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В результате авиационного удара США против главаря группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России) пострадали шесть человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, все шестеро пострадавших — члены одной семьи. По словам главы семьи Ахмада Касима, взрыв произошёл в тот момент, когда он с женой и четырьмя детьми ехал в...