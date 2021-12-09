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Ближний Восток

Власти Ирака объявили о выводе из страны войск международной коалиции

12:58, 09 декабря 2021
Власти Ирака объявили о выводе из страны войск международной коалиции Фото: Cpl. Bridget Haugh/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Боевая миссия международной коалиции, возглавляемой США, в Ираке завершена. Начинается вывод её контингента из страны. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на советника по национальной безопасности Ирака Касема аль-Араджи.

Сегодня мы завершили последний раунд диалога с международной коалицией, который мы начали в прошлом году, чтобы официально объявить об окончании боевых задач коалиционных сил и их уходе из Ирака, — приводит его слова телеканал.

Аль-Араджи добавил, что Багдад продолжит отношения с коалицией «в области обучения, консультирования и расширения прав и возможностей».

Ранее сообщалось, что задачей коалиции является оказаниепомощи войскам Ирака в преследовании остатков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). В начале прошлого года коалиция передала иракским военным ряд объектов, где до этого размещались американские военнослужащие. В их число вошло несколько авиабаз и штаб-квартира советников коалиции.

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