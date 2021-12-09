Власти Ирака объявили о выводе из страны войск международной коалиции

Боевая миссия международной коалиции, возглавляемой США, в Ираке завершена. Начинается вывод её контингента из страны. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на советника по национальной безопасности Ирака Касема аль-Араджи.
Сегодня мы завершили последний раунд диалога с международной коалицией, который мы начали в прошлом году, чтобы официально объявить об окончании боевых задач коалиционных сил и их уходе из Ирака, — приводит его слова телеканал.
Аль-Араджи добавил, что Багдад продолжит отношения с коалицией «в области обучения, консультирования и расширения прав и возможностей».
Ранее сообщалось, что задачей коалиции является оказаниепомощи войскам Ирака в преследовании остатков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). В начале прошлого года коалиция передала иракским военным ряд объектов, где до этого размещались американские военнослужащие. В их число вошло несколько авиабаз и штаб-квартира советников коалиции.