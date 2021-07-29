Цепная реакция: Сирия ждёт особого распоряжения Байдена

Решение администрации президента США Джо Байдена свернуть к концу года боевую миссию в Ираке, последовавшее за бескомпромиссным выводом американского контингента из Афганистана, поставило вопрос о том, может ли логика оптимизации сработать и для Сирии. На северо-востоке страны ограниченные силы США продолжают оказывать помощь прокурдским неправительственным формированиям и контролировать нефтяные месторождения, что обеспечивает особый рычаг давления на Дамаск. Однако у сирийской миссии Вашингтона есть свои отличия и, как утверждают отставные американские дипломаты, свои особые проблемы.

snapshot-photography/B.Shamlo vi/GLOBAL LOOK PRESS

Прекращение боевой миссии иностранной коалиции во главе с США на иракской арене было ожидаемым. Вопрос о сохранении военного присутствия не раз становился предметом публичных споров в Багдаде: политики проиранского толка оказывали давление на центральное правительство с требованием «выгнать» американцев. Бесконечно сопротивляться своим критикам иракский официоз не мог: в 2020 году парламентом республики была принята резолюция о необходимости вывода иностранных сил. Неслучайно объявленное по итогам визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Вашингтон решение прекратить боевые операции некоторые наблюдатели расценили как попытку снизить давление проиранских сил на Багдад.

Однако, по большому счёту, инициативу по иракскому досье трудно назвать полноценным выводом войск: в вопросе о численности развёрнутого в республике американского контингента наблюдатели не ожидают никаких стратегических сдвигов, как и в том, что касается статуса используемых коалицией военных объектов. Кроме того, как анонсировал сам Байден, поддержка местных сил безопасности продолжится, в том числе за счёт обучения. Бросать Вашингтон не намерен и военизированные формирования иракских курдов — пешмерга.

Зато объявление о завершении боевой миссии позволяет продемонстрировать Вашингтону приверженность идее о завершении необоснованных войн в дальних уголках мира.

Повод остаться

Представители армейских кругов в США в течение многих лет пытались найти баланс между тем, что они считают необходимым уровнем присутствия для поддержки иракского правительства в борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещено в России), и внутриполитической чувствительностью Багдада к теме присутствия иностранных войск. Особый фон до настоящего времени создавали периодические атаки со стороны активно действующих в Ираке проиранских иррегулярных формирований, мишенью которых становились места базирования американских сил. Зона обстрелов была достаточно велика и покрывала не только собственно иракскую арену, но и территорию Иракского Курдистана, где также есть хорошо оборудованная база США.

snapshot-photography/B.Shamlo vi/GLOBAL LOOK PRESS

В действительности, когда американские силы вернулись в Ирак в 2014 году после инициированного в 2011 году решения администрация экс-президента Барака Обамы покинуть страну, формат кампании по уничтожению территориального ядра ИГ уже предполагал консультирование и обучение иракских военнослужащих. Да и сама грань между оперативной работой и обучением регулярных сил всегда была столь нечёткой, что объявление Байдена о завершении боевой миссии не вносит ясности в вопрос по поводу того, в каких рамках американские силы теперь будут действовать на иракской арене, особенно если ракетные обстрелы их позиций со стороны проиранских сил будут продолжаться с той же интенсивностью.

Несправедливый протекторат

Безусловно, переформатирование иракской миссии обсуждается в одном контексте с ситуацией в Афганистане, откуда США, в соответствии со своими прямыми договорённостями с движением «Талибан» (запрещено в России), должны вывести свои войска к сентябрю этого года. Однако принципиальным отличием афганского досье является то, что администрация Байдена захотела максимизировать отток военных, даже не добившись от талибов выполнения наиболее важных условий мирной сделки. Спешка была настолько очевидной, что на первых этапах в подвешенном состоянии остался даже вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность важнейшего транспортного узла — международного аэропорта в Кабуле.

Иракская инициатива Байдена не влечёт за собой никаких опасений по поводу военного положения центрального правительства: главная интрига здесь заключается только в том, насколько снизится или увеличится политическое влияние находящегося по соседству Ирана. Афганский же исход рисует довольно пессимистичную картину и не обещает ничего хорошего президентскому дворцу в Кабуле: предварительные оценки разведсообщества США свидетельствуют, что потеря иностранной поддержки лишит афганское руководство возможности свободно проводить военно-воздушные операции и сохранять боеспособность армии. Это чувствуют и местные силы безопасности, которые стремительно сдают уезды талибам.

Без поблажек для нефтяников

О том, что цепная реакция изменений может затронуть Сирию, сейчас вполне могут переживать основные союзники США в этом конфликте — Демократические силы Сирии (ДСС), многонациональный альянс с преобладающей курдской компонентой. В рамках кампании по борьбе с ИГ администрация Обамы оказала активную помощь этим неправительственным формированиям, которые представляли «на земле» наиболее серьёзный противовес боевикам самопровозглашённого «халифата». Некоторое время назад даже велись разговоры о готовности Вашингтона помочь сирийским курдам, контролирующим северо-восток Арабской Республики, обрести государственность. Но дело так ничем и не закончилось.

snapshot-photography/B.Shamlo vi/GLOBAL LOOK PRESS

Под удар связи Вашингтона с ДСС поставил приход к власти Дональда Трампа, который был готов безапелляционно свернуть американское присутствие в Сирии. Впрочем, под натиском своих советников экс-президент всё-таки принял решение о сохранении ограниченных сил на северо-востоке. Главным обоснованием этой миссии Трамп сделал выгодный контроль над местными нефтяными месторождениями. На этом фоне учреждённая в 2019 году американскими ветеранами энергетическая компания Delta Crescent Energy даже подписала контракт с администрацией северо-востока Сирии, чтобы вести разработку. Ей был обеспечен эксклюзивный вывод из-под американского санкционного режима против Арабской Республики.

В этом году Байден отказался продлевать особый статус Delta Crescent Energy, что создало интригу по поводу её дальнейшей политики в Сирии.

Особые проблемы Сирии

В разговоре с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф заявил, что администрация Байдена вне всяких сомнений хотела бы сократить или даже свести к нулю американское военное присутствие в Сирии, следуя иракской и афганской логике.

Стремление администрации сосредоточить свои внешнеполитические усилия на Индо-Тихоокеанском регионе, на Западном полушарии и на восстановлении американских альянсов с традиционными партнёрами очевидно. Однако Сирия представляет особые проблемы, которые могут затруднить уход в военном отношении. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

По словам собеседника NEWS.ru, угроза возрождения ИГ вполне реальна. Кроме того, неизбежным бывший дипломат считает то, что официальный Дамаск мог бы попытаться восстановить свой контроль над северо-востоком Арабской Республики.

Сам режим представил новые и смертельные опасности для региона и мира, превратив Сирию в наркогосударство, — перечисляет Хоф.

По словам бывшего дипломата, принять решение о выводе войск для администрации Байдена бы намного проще и быстрее, если бы существовала твёрдая договорённость о политическом переходе. Однако транзита власти уже, судя по всему, добиться нельзя.