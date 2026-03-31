31 марта 2026 в 17:07

«На грани коллапса»: фермеры остались без удобрений из-за Трампа

В Совбезе заявили о риске срыва посевной в Азии из-за Ормузского пролива

Блокировка Ормузского пролива, которая последовала после операции в Иране президента США Дональда Трампа, привела к прекращению около половины мировых поставок удобрений и может поставить под угрозу посевную кампанию в странах Азии, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его словам, которые приводит ТАСС, стоимость азотных добавок подскочила на 30%.

На грани коллапса оказалась логистическая и торгово-экономическая архитектура, мировая энергетическая и продовольственная безопасность. Это чревато весьма тяжелыми последствиями для стран, зависящих от импорта углеводородов, удобрений и продовольствия. Закрытие Ормузского пролива привело к остановке порядка 50% мирового экспорта удобрений, что может сорвать посевную кампанию в Азии, — отметил он.

Ранее Трамп предложил испытывающим дефицит топлива из-за ситуации в Ормузском проливе странам купить его у США. В качестве альтернативы он призвал эти государства самим забрать топливо из пролива.

Также западные журналисты сообщали, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к сокращению мировых запасов гелия. Он используется для охлаждения оборудования, производства микросхем и работы аппаратов МРТ.

