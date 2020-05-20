Официальный Дамаск продолжает раскручивать кампанию давления против кузена сирийского лидера Рами Махлуфа. Ограничительным мерам подверглась не только принадлежащая сирийскому бизнесмену телекоммуникационная компания Syriatel, но и все его активы за рубежом, за исключением — предполагаемых — российских. Однако наиболее тревожным признаком стало то, что в Сирии начали гибнуть близкие к Махлуфу офицеры.

В провинции Латакия при загадочных обстоятельствах погиб бригадный генерал Али Хамид Али, сообщили источники местных СМИ. Военачальник был известен своей близостью к семье Махлуфов. Это породило предположения, что он убит в результате покушения, организованного лояльными президентскому дворцу формированиями. В этом контексте наблюдатели указывают и на загадочные обстоятельства недавней гибели в столичном регионе бизнесмена, близкого к родному брату сирийского лидера Махеру Асаду. Если слухи о вине проправительственных сил окажутся правдой, это признак серьёзности той кампании, которую официальный Дамаск ведёт против крупных предпринимателей и Махлуфа, в частности. Сам кузен сирийского президента продолжает записывать видеообращения с двусмысленными сигналами о противостоянии с высшими эшелонами сирийской власти.

Рами Махлуф رامي مخلوف/facebook.com

Число сотрудников Syriatel, которые подверглись задержанию, тем временем достигло 60 человек, приводит свои данные Сирийская обсерватория по правам человека. Махлуф, который уже приносил извинение своим подчинённым, связывает увеличивающееся давление с желанием лишить его должности руководителя крупнейшего оператора мобильной связи в стране. Базирующийся в Британии мониторинговый центр указал на то, что кампания сирийских сил безопасности против учреждений Рами Махлуфа продолжается. В частности, Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что силовые структуры провели новые рейды якобы с участием российских военнослужащих против сотрудников благотворительного фонда «Аль-Бустан», имеющего отношение к Махлуфу. Восемь арестов произошло в Латакии, семь — в Дамаске, четыре — в провинции Хомс. Задержанных подозревают в коррупции.

Накануне в Сети появились документы, где отмечалось: правительство Сирии постановило арестовать активы Махлуфа и запретило заключать его фирмам официальные контракты с государством. В распространённом заявлении от 19 мая, которое подписано министром финансов Арабской Республики Маамуном Хамданом, говорится о «превентивном аресте» активов президентского кузена, его супруги и детей в связи с задолженностью Syriatel перед национальным телекоммуникационным регулятором. Как сообщалось ранее, сумма долга оператора мобильной связи по вопросам, связанным с лицензией, составляет $334 млн. Сирийский бизнесмен в одном из своих видеообращений выразил готовность оплатить только часть — $178,5 млн. Предприниматель, который стал символом кумовства и коррупции, призвал Асада не допустить разорения компании, которая, по его словам, «успешно работает и приносит на протяжении многих лет прибыль казне». Махлуф, кроме того, выразил уверенность, что крах Syriatel станет настоящей катастрофой для национальной экономики.



Но день спустя после сообщения о конфискации активов Махлуфа было распространено другое заявление — от лица министерства юстиции, согласно которому все предыдущие данные являются фейком. Впрочем, эксперты говорят, что это может быть отражением локальных разногласий между минфином и минюстом Сирии — в тех вопросах, которые касаются изъятия.